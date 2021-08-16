Арестованы трое граждан Ирака - их подозревают в организации беспорядков в Руднинкай

Литовские правоохранительные органы задержали трех нелегальных мигрантов из Ирака, которые подозреваются в организации беспорядков на полигоне в Руднинкай.

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чепелёнис в понедельник сказал, что подозреваемые решением суда были арестованы на прошлой неделе.



Иракцы подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам и их организации на основании свидетельств работающих на полигоне сотрудников правоохранительных органов.

"Двое мужчин арестованы на месяц, а один – на два месяца", – сказал Т. Чепелёнис.

По словам прокурора, мигранты дают показания, однако вину не признают: они говорят, что все произошло спонтанно.

"Они усматривают свою вину только в том, что вышли за пределы территории", – сказал прокурор.

10 августа на Руднинкском полигоне, где находится лагерь незаконно перешедших границу Литвы мигрантов, произошли беспорядки – мигранты пытались сломать ограждение. Из лагеря в тот вечер сбежали около 20 мигрантов. Все они впоследствии были найдены и возвращены.

Беспорядки на полигоне возникали и раньше, в частности из-за того, что мигранты были недовольны условиями содержания в лагере.



На Руднинкском полигоне (Шальчининкский район) размещены несколько сотен нелегальных мигрантов, попавших в Литву через Беларусь.