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2021.08.16 18:14

Арестованы трое граждан Ирака - их подозревают в организации беспорядков в Руднинкай

BNS, LRT.lt2021.08.16 18:14
Мигранты на полигоне Руднинкай
Мигранты на полигоне Руднинкай / AP nuotr.

Литовские правоохранительные органы задержали трех нелегальных мигрантов из Ирака, которые подозреваются в организации беспорядков на полигоне в Руднинкай.

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чепелёнис в понедельник сказал, что подозреваемые решением суда были арестованы на прошлой неделе.

Иракцы подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам и их организации на основании свидетельств работающих на полигоне сотрудников правоохранительных органов.

"Двое мужчин арестованы на месяц, а один – на два месяца", – сказал Т. Чепелёнис.

По словам прокурора, мигранты дают показания, однако вину не признают: они говорят, что все произошло спонтанно.

"Они усматривают свою вину только в том, что вышли за пределы территории", – сказал прокурор.

10 августа на Руднинкском полигоне, где находится лагерь незаконно перешедших границу Литвы мигрантов, произошли беспорядки – мигранты пытались сломать ограждение. Из лагеря в тот вечер сбежали около 20 мигрантов. Все они впоследствии были найдены и возвращены.

Беспорядки на полигоне возникали и раньше, в частности из-за того, что мигранты были недовольны условиями содержания в лагере.

На Руднинкском полигоне (Шальчининкский район) размещены несколько сотен нелегальных мигрантов, попавших в Литву через Беларусь.

Мигранты на полигоне Руднинкай
Мигранты на полигоне Руднинкай
1 / 1AP nuotr.
Мигранты на полигоне Руднинкай
# Литва
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