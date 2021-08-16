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2021.08.16 16:03

Варшава призывает Литву при реогранизации сети школ учитывать нужды нацменьшинств

BNS, LRT.lt2021.08.16 16:03
Збигнев Рау
Збигнев Рау / AP

Польский министр иностранных дел Збигнев Рау призывает учитывать нужды учащихся польского национального меньшинства в Литве при обсуждении преобразование сети школ.

"Если планируется реформировать систему образования, то возникает вопрос, что делать со всеми этими маленькими школами, в которых доминируют этнические меньшинства, например, поляки. Как согласовать их ожидания по сохранению образовательной модели со стремлением иметь укрупнить и реорганизовать школы?" - отметил глава дипломатии Польши.

Он заявил, что не намерен указывать Литве, как ей решать данный вопрос, однако подчеркнул, что необходимо учитывать ожидания самоуправлений и нацобщин.

Министр образования Литвы Юргита Шюгждинене ранее заявила, что реформа школ будет проведена в диалоге с самоуправлениями.

З. Рау подчеркнул, что для Варшавы вопрос об образовании поляков в Литве - один из приоритетных.

"Образование поляков в Литве остается приоритетом нашей деятельности. В этом отношении мы озабочены, что Литва медлит с принятием соглашения об образовании", - сказал он.

Соглашение национальных партий в Литве об образовании инициировало предыдущее правительство, однако из-за состоявшихся осенью выборов оно не было принято. Как предполагается, соглашение нынешними властями будет подписано в сентябре.

Политик заявил, что власти Польши уделяют много внимания полякам Литвы, чтобы у них была возможность сохранить свою национальную идентичность, культуру, традиции и язык.

Он также подчеркнул, что местные поляки лояльны Литве, поэтому власть должна сделать все, чтобы уважались их права.

"Как меня проинформировал министр Габриэлюс Ландсбергис, в настоящее время готов проект закона, в котором решается вопрос написания фамилий. Поймите, это бесконечно важно для идентичности поляков Литвы", - пояснил З. Рау.

"Я могу привести пример. В 1996 году я приехал в Вильнюс на научную конференцию. Это был мой первый международный опыт как ученого, и я был несколько удивлен, когда увидел свое имя. И знаете, как оно было написано? "Zbignevas Ravas". (...) Поэтому я хорошо понимаю, как люди себя чувствуют", - добавил он.

Правительство Литвы в июне одобрило предложение Министерства юстиции разрешить на главной странице паспорта использовать буквы "q", "x" и "w" в фамилиях граждан Литвы, вступивших в брак с иностранцем, а также представителей нацменьшинств.

Альтернативный проект, предусматривающий оригинальное написание фамилий на дополнительной странице паспорта, Кабмин предлагает отклонить.

По этим проектам еще должен будет голосовать Сейм.

Збигнев Рау
Збигнев Рау
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Збигнев Рау
# Литва
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