В аэропорту Кабула афганцы в панике штурмуют самолеты

В международном аэропорту афганской столицы царит хаос. Люди в панике пытаются сесть на самолеты, чтобы бежать от талибов. Американские солдаты делают предупредительные выстрелы, чтобы сдержать толпу.

После захвата Кабула бойцами исламского радикального движения "Талибан" в аэропорту афганской столицы воцарился хаос: сотни людей в панике устремились туда в надежде сесть на самолеты и покинуть Афганистан. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

Накануне поступили первые, пока не подтвержденные сообщения о гибели людей в аэропорту. Американские солдаты, охраняющие аэропорт, делают предупредительные выстрелы в воздух в попытке сдержать огромную массу людей, собравшихся на взлетном поле. "Я очень боюсь. Они делают много выстрелов в воздух", - рассказал очевидец в интервью агентству AFP. 16 августа по Кабулу распространились слухи, что любой, кто сумеет добраться до аэропорта, будет эвакуирован.

Самолеты Lufthansa облетают воздушное пространство Афганистана



Между тем авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Кабул и распространила в интернете обращение к афганцам с просьбой не ехать в аэропорт. Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о распоряжении облетать воздушное пространство над территорией Афганистана.

В то же время уже более 70 стран, в том числе Германия, призвали талибов разрешить выезд из Афганистана всем желающим - как иностранцам, так и афганцам.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Управления гражданской авиации Афганистана (ACAA), воздушное пространство Кабула открыто для военных бортов, транзитным самолетам рекомендовано его облетать.

В аэропорту Кабула афганцы в панике штурмуют самолеты / Saad Mohseni (@saadmohseni) vaizdo įrašo stop kadras

В Кабул летит транспортный самолет бундесвера



Утром 16 августа министерство обороны ФРГ сообщило, что в Кабул вылетел первый транспортный самолет бундесвера А400М, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". В заявлении министерства отмечается, что немецким солдатам предстоит, без сомнения, опасная миссия.

Многие страны в спешном порядке эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств из Афганистана.



Deutsche Welle