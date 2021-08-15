В Афганистане талибы начали входить в Кабул. Об этом сообщают власти

В Афганистане боевики радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) начали входить в столицу страны Кабул.

Боевики приближаются к городу со всех сторон, сообщило в воскресенье МВД страны.

Офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, объявил при этом, что призвал бойцов группировки оставаться в пунктах въезда в Кабул, не допускать гибели и ранения людей. После молниеносного движения к столице в последние несколько дней руководство талибов в Дохе также обратилось к членам движения предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. А женщин, находящихся в Кабуле, призвали укрыться в безопасных местах.

Одновременно неназванный источник в руководстве Афганистана рассказал агентству Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил "Интерфаксу", что талибы мирно вошли в одну из частей Кабула. "Говорить о возможности взатия ими афганской столицы пока рано", - отметил дипломат.

Эвакуация сотрудников - сейчас первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Ключевой американский операционной центр действует в аэропорту Кабула, передаёт Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула, и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолётов.

В руководстве НАТО сообщили, что часть персонала стран ЕС переведена в безопасное и тайное укрытие в самом Кабуле.

Около 600 военных из Великобритании были развёрнуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданых и других иностранцев.

Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешёл Майданшахр - административный центр региона Вардак. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказались примерно две трети столиц афганских провинций, которых всего 34.

Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскогому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.

Радио Свобода