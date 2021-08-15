В Литве зарегистрировано 434 новых случая коронавируса, три пациента скончались

По данным департамента статистики Литвы, за последние сутки в стране выявлено 434 новых случая COVID-19, от этого заболевания зафиксировано три смерти. В субботу от COVID-19 было вакцинировано около 3,4 тысячи человек.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составил в Литве 242,3 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние 7 дней составляет 4,1 процента.

В течение минувших суток было сделано 4 943 молекулярных теста (ПЦР) и 4 673 антигенных теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом переболели/больны 289 810 человек. Число жителей, больных в настоящее время, увеличилось до 5 862. Выздоровевшими считаются 273 004 жителя Литвы.

Вчера с диагнозом COVID-19 в стационар были положены 42 пациента. Всего занято 328 коек, предназначенных для лечения COVID-19, и 42 койки заняты в реанимации.

В минувшие сутки от коронавируса скончались три пациента в возрасте от 60 до 89 лет. Всего от COVID-19 в стране умерло 4 449 человек.

Вчера от COVID-19 было привито 3 467 человек: 2 536 человек получило первую дозу вакцины, 931 человек – вторую. По данным департамента статистики, иммунитетом от коронавируса предположительно обладает 57,8 процента литовского населения.