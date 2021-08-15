Новости

2021.08.15 07:50

Президент Польши подписал спорный закон о реституциях

DW2021.08.15 07:50
Анджей Дуда
Анджей Дуда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Подписанный Дудой закон серьезно ограничивает процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей, а также другим владельцам еврейской и нееврейской собственности, конфискованной во время Второй мировой войны нацистами и позднее - польскими властями. Заявление главы государства обнародовано в субботу, 14 августа.

"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом", - указал Дуда. "После углубленного анализа я решил подписать поправку", - отметил он.

Как уточняет агентство Reuters, данный шаг, по всей видимости, еще больше осложнит отношения Варшавы с Израилем и США. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее назвал документ "аморальным".

Обжалование в 30-летний срок

В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) одобрил поправки к Административно-процессуальному кодексу, за которые проголосовали 309 парламентариев (при 120 воздержавшихся).

Вспоминающие о Холокосте в Польше
Вспоминающие о Холокосте в Польше / AP nuotr.

В соответствии с изменениями потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности последних в течение 30 лет с момента принятия соответствующего решения.

Как указали эксперты, фактически это означает, что потомки лишаются даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны - польскими властями.

Госсекретарь США призывал президента Польши отказаться от подписания

Национальное собрание утвердило поправки 11 августа. После этого глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал президента Польши их не подписывать.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства высказал мнение, что Польше необходим всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, который бы позволил обеспечить справедливость для пострадавших от незаконных конфискаций.

"До тех пор, пока такой закон не будет принят, путь к компенсациям не должен быть закрыт для новых исков или тех, которые ожидают решения в административных судах", - отметил госсекретарь США.

Холокост не пережили девять из десяти польских евреев

В 2009 году Варшава вместе с 45 другими европейскими странами подписала "Терезинскую декларацию", согласно которой все государства-подписанты брали на себя обязательства вернуть "либо в порядке реституции, либо в виде компенсации" отнятые у жертв Холокоста "бывшие еврейские общинные активы, религиозные объекты и частную собственность".

К 1939 году еврейская диаспора составляла 10 процентов населения Польши (более 3,3 млн человек) и владела примерно пятой частью собственности этой страны. Холокост не пережили девять из десяти польских евреев. При этом, по оценкам известного исследователя Холокоста, американского социолога польского происхождения - Яна Томаша Гросса, не менее 200 тыс. евреев были убиты польскими пособниками нацистов.

DW

Анджей Дуда
Вспоминающие о Холокосте в Польше
Анджей Дуда
Анджей Дуда
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вспоминающие о Холокосте в Польше
Вспоминающие о Холокосте в Польше
2 / 2AP nuotr.
Анджей Дуда
Вспоминающие о Холокосте в Польше
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
„Спутник V“
58 мин. назад

Как Россия продвигает "Спутник V"? И верят ли сами пропагандисты в то, что делают?

Коронавирус в Германии
15 ч. назад

Frankfurter Allgemeine: Многие из переболевших Covid-19 вынуждены возвращаться в больницу

Кадр из фильма Глеба Панфилова "100 минут из жизни Ивана Денисовича"
16 ч. назад

В Локарно показали фильм Глеба Панфилова по рассказу Солженицына

Пожары в Сибири
16 ч. назад

Süddeutsche Zeitung: Сибирский замкнутый круг

Талибан
19 ч. назад

Генсек ООН заявил о военных преступлениях талибов

Сергей Ковалев (в центре)
20 ч. назад

Леонид Гозман. Российская власть проигнорировала уход Сергея Ковалева

Виктор Шендерович
20 ч. назад

Виктор Шендерович. Озеленение, только озеленение!

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
20 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Ливия обвинила сына Каддафи в связи с российскими наемниками ЧВК "Вагнер"

Установка заграждения на литовско-белорусской границе, июль 2021 года
20 ч. назад

Расследователи увидели причастность Минска к мигрантам в Литве

Латвийская граница
20 ч. назад

Frankfurter Allgemeine: Страны Балтии закрываются

Установка заграждения на литовско-белорусской границе, июль 2021 года
2021.08.14 12:30

Расследователи увидели причастность Минска к мигрантам в Литве

Латвийская граница
2021.08.14 12:30

Frankfurter Allgemeine: Страны Балтии закрываются

Коронавирус в Литве
2021.08.14 11:39

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

Пограничники
2021.08.14 11:15

В минувшие сутки пограничники вернули в Беларусь почти 30 мигрантов, двое из них задержаны

Сергей Ковалев на митинге «За свободную Россию без репрессий и произвола», 2018 год
2021.08.14 12:10

П. Моркус: Сергей Ковалев был русским человеком, переживавшим литовскую трагедию как свою

Коронавирус в Германии
2021.08.14 17:10

Frankfurter Allgemeine: Многие из переболевших Covid-19 вынуждены возвращаться в больницу

Сергей Ковалев (в центре)
2021.08.14 12:52

Леонид Гозман. Российская власть проигнорировала уход Сергея Ковалева

Виктор Шендерович
2021.08.14 12:50

Виктор Шендерович. Озеленение, только озеленение!

Кадр из фильма Глеба Панфилова "100 минут из жизни Ивана Денисовича"
2021.08.14 16:18

В Локарно показали фильм Глеба Панфилова по рассказу Солженицына

Прошлогодняя акция протеста в Беларуси
2021.08.14 09:00

В Беларуси признали экстремистским весь контент Tut.by и Zerkalo.io