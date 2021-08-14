Frankfurter Allgemeine: Многие из переболевших Covid-19 вынуждены возвращаться в больницу

"Крупная страховая медицинская организация изучила состояние здоровья заболевших коронавирусом пациентов в начале пандемии. Примерно каждый третий из тех, кто попал тогда в больницу, был госпитализирован во второй раз в течение шести месяцев", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пациентов с тяжелым течением заболевания часто приходится лечить в больнице, в самом крайнем случае - в отделении интенсивной терапии. Но даже те, кто переболели коронавирусом и через некоторое время были выписаны из больницы, могут - судя по статистике - по-прежнему подвергаться повышенному риску ухудшения здоровья".

"Таков результат долгосрочного исследования, проведенного на основе данных учета страховой медицинской организации OAK. Исследование, проведенное научным институтом организации, было опубликовано во вторник в журнале Plos One. По данным исследования, примерно каждый четвертый пациент - а именно 27% - который в начале прошлого года был госпитализирован из-за заболевания Covid-19, впоследствии был снова вынужден лечиться в больнице. В исследовании рассматривался период в шесть месяцев после первой госпитализации", - передает издание.

"Примечательно, что, согласно полученным данным, более чем каждая третья повторная госпитализация была вызвана проблемами с дыханием. Расстройства нервной системы были причиной почти одной трети повторных госпитализаций. Чуть менее чем в 13% случаев непосредственной причиной повторной госпитализации было само заболевание Covid-19", - говорится в статье.

"Статистики организации изучили учетные данные почти 8,7 тыс. застрахованных лиц, которым пришлось проходить лечение в больнице с начала февраля по конец апреля 2020 года после подтвержденного заражения коронавирусом. Таким образом, данные касаются периода задолго до начала кампании по вакцинации. Они дают представление о долгосрочном состоянии здоровья невакцинированных людей, заразившихся коронавирусом", - отмечает FAZ.

"Возраст пациентов, состояние здоровья которых оценивалось в рамках исследования, в среднем составлял 69 лет. Примерно каждый четвертый умер еще во время первого пребывания в больнице. 6% тех, кого выписали из больницы, умерли в течение первых шести месяцев после выписки. Около половины из них умерли после повторной госпитализации".

"Согласно исследованию, прежде всего имеющиеся нарушения свертываемости крови, заболевания печени и ожирение могли привести к росту смертности, - передает Frankfurter Allgemeine. - Однако авторы исследования признают, что не могут говорить об этом с полной уверенностью. "Эти цифры показывают, что Covid-19 приводит к многочисленным смертям даже после изначального пребывания в больнице - особенно среди пожилых людей. Таким образом, болезнь имеет серьезные долгосрочные последствия", - сказал Кристиан Гюнстер, руководитель отдела исследований качества и обеспечения в научном институте AOK".

InoPressa