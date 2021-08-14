Новости

2021.08.14 17:10

Frankfurter Allgemeine: Многие из переболевших Covid-19 вынуждены возвращаться в больницу

Frankfurter Allgemeine Zeitung, InoPressa2021.08.14 17:10
Коронавирус в Германии
Коронавирус в Германии / AP nuotr.

"Крупная страховая медицинская организация изучила состояние здоровья заболевших коронавирусом пациентов в начале пандемии. Примерно каждый третий из тех, кто попал тогда в больницу, был госпитализирован во второй раз в течение шести месяцев", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пациентов с тяжелым течением заболевания часто приходится лечить в больнице, в самом крайнем случае - в отделении интенсивной терапии. Но даже те, кто переболели коронавирусом и через некоторое время были выписаны из больницы, могут - судя по статистике - по-прежнему подвергаться повышенному риску ухудшения здоровья".

"Таков результат долгосрочного исследования, проведенного на основе данных учета страховой медицинской организации OAK. Исследование, проведенное научным институтом организации, было опубликовано во вторник в журнале Plos One. По данным исследования, примерно каждый четвертый пациент - а именно 27% - который в начале прошлого года был госпитализирован из-за заболевания Covid-19, впоследствии был снова вынужден лечиться в больнице. В исследовании рассматривался период в шесть месяцев после первой госпитализации", - передает издание.

"Примечательно, что, согласно полученным данным, более чем каждая третья повторная госпитализация была вызвана проблемами с дыханием. Расстройства нервной системы были причиной почти одной трети повторных госпитализаций. Чуть менее чем в 13% случаев непосредственной причиной повторной госпитализации было само заболевание Covid-19", - говорится в статье.

"Статистики организации изучили учетные данные почти 8,7 тыс. застрахованных лиц, которым пришлось проходить лечение в больнице с начала февраля по конец апреля 2020 года после подтвержденного заражения коронавирусом. Таким образом, данные касаются периода задолго до начала кампании по вакцинации. Они дают представление о долгосрочном состоянии здоровья невакцинированных людей, заразившихся коронавирусом", - отмечает FAZ.

"Возраст пациентов, состояние здоровья которых оценивалось в рамках исследования, в среднем составлял 69 лет. Примерно каждый четвертый умер еще во время первого пребывания в больнице. 6% тех, кого выписали из больницы, умерли в течение первых шести месяцев после выписки. Около половины из них умерли после повторной госпитализации".

"Согласно исследованию, прежде всего имеющиеся нарушения свертываемости крови, заболевания печени и ожирение могли привести к росту смертности, - передает Frankfurter Allgemeine. - Однако авторы исследования признают, что не могут говорить об этом с полной уверенностью. "Эти цифры показывают, что Covid-19 приводит к многочисленным смертям даже после изначального пребывания в больнице - особенно среди пожилых людей. Таким образом, болезнь имеет серьезные долгосрочные последствия", - сказал Кристиан Гюнстер, руководитель отдела исследований качества и обеспечения в научном институте AOK".

InoPressa

Коронавирус в Германии
Коронавирус в Германии
1 / 1AP nuotr.
Коронавирус в Германии
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Кадр из фильма Глеба Панфилова "100 минут из жизни Ивана Денисовича"
57 мин. назад

В Локарно показали фильм Глеба Панфилова по рассказу Солженицына

Пожары в Сибири
1 ч. назад

Süddeutsche Zeitung: Сибирский замкнутый круг

Талибан
4 ч. назад

Генсек ООН заявил о военных преступлениях талибов

Сергей Ковалев (в центре)
4 ч. назад

Леонид Гозман. Российская власть проигнорировала уход Сергея Ковалева

Виктор Шендерович
4 ч. назад

Виктор Шендерович. Озеленение, только озеленение!

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Ливия обвинила сына Каддафи в связи с российскими наемниками ЧВК "Вагнер"

Установка заграждения на литовско-белорусской границе, июль 2021 года
4 ч. назад

Расследователи увидели причастность Минска к мигрантам в Литве

Латвийская граница
4 ч. назад

Frankfurter Allgemeine: Страны Балтии закрываются

Сергей Ковалев на митинге «За свободную Россию без репрессий и произвола», 2018 год
5 ч. назад

П. Моркус: Сергей Ковалев был русским человеком, переживавший литовскую трагедию как свою

Коронавирус в Литве
5 ч. назад

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

Мигранты в Литве
2021.08.13 23:55

В Алитусском районе из бывшей школы ушли 32 мигранта

Установка заграждения на литовско-белорусской границе, июль 2021 года
2021.08.14 12:30

Расследователи увидели причастность Минска к мигрантам в Литве

Коронавирус в Литве
2021.08.14 11:39

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

Эвелина Гудзинскайте
2021.08.13 23:55

Э. Гудзинскайте: Получено 1,5 тыс. прошений об убежище, пока все отклонены

Латвийская граница
2021.08.14 12:30

Frankfurter Allgemeine: Страны Балтии закрываются

Пограничники
2021.08.14 11:15

В минувшие сутки пограничники вернули в Беларусь почти 30 мигрантов, двое из них задержаны

Сергей Ковалев на митинге «За свободную Россию без репрессий и произвола», 2018 год
2021.08.14 12:10

П. Моркус: Сергей Ковалев был русским человеком, переживавший литовскую трагедию как свою

Виктор Шендерович
2021.08.14 12:50

Виктор Шендерович. Озеленение, только озеленение!

Прошлогодняя акция протеста в Беларуси
2021.08.14 09:00

В Беларуси признали экстремистским весь контент Tut.by и Zerkalo.io

Сергей Ковалев (в центре)
2021.08.14 12:52

Леонид Гозман. Российская власть проигнорировала уход Сергея Ковалева