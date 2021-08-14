Новости

2021.08.14 11:39

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

LRT.lt, BNS2021.08.14 11:39
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

По сообщению департамента статистики, за прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 585 новых случаев коронавируса, четыре человека умерли, привиты более 19 тысяч человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 232,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,1%.

За минувшие сутки было сделано 7406 молекулярных теста (ПЦР) и 10 155 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 289 346 человек, из них всё еще больны 5 450. Это число, по сравнению со вчерашними данными, несколько уменьшилось.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

Из-за болезни COVID-19 вчера было госпитализировано 40 человек. Всего в литовских больницах в настоящее время проходят лечение 352 пациента, больных COVID-19, 44 из них находятся в реанимации.

По сообщению департамента статистики, за прошедшие сутки от коронавируса были вакцинированы 19 060 человек: 11 117 из них получили первую дозу и 7 943 – вторую.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Пограничники
32 мин. назад

В минувшие сутки пограничники вернули в Беларусь почти 30 мигрантов, двое из них задержаны

Олимпиада в Токио закрылась еще в воскресенье
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Олимпиада закончилась на прошлой неделе. В Северной Корее кусочек ее показали только сейчас

Прошлогодняя акция протеста в Беларуси
2 ч. назад

В Беларуси признали экстремистским весь контент Tut.by и Zerkalo.io

Мигранты в Литве
11 ч. назад

В Алитусском районе из бывшей школы ушли 32 мигранта

Эвелина Гудзинскайте
11 ч. назад

Э. Гудзинскайте: Получено 1,5 тыс. прошений об убежище, пока все отклонены

Коронавирус в Китае
18 ч. назад

Откуда взялся коронавирус, или Зачем Китаю фейковый швейцарский ученый

BioNTech
21 ч. назад

Создавшая "вакцину Пфайзер" фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ

Протесты в Беларуси, ассоциативное фото
21 ч. назад

Le Figaro: Бывшие белорусские силовики раскрывают преступления режима

Операция
5
23 ч. назад

Один человек – несколько спасенных жизней: вопрос о донорстве решают родственники

5
Александр Генис
23 ч. назад

Никто не хотел умирать. Александр Генис – о ковид-диссидентах

Александр Генис
2021.08.13 12:00

Никто не хотел умирать. Александр Генис – о ковид-диссидентах

Коронавирус в Китае
2021.08.13 17:10

Откуда взялся коронавирус, или Зачем Китаю фейковый швейцарский ученый

Мигранты в Литве
2021.08.13 23:55

В Алитусском районе из бывшей школы ушли 32 мигранта

Операция
5
2021.08.13 12:30

Один человек – несколько спасенных жизней: вопрос о донорстве решают родственники

5
Эвелина Гудзинскайте
2021.08.13 23:55

Э. Гудзинскайте: Получено 1,5 тыс. прошений об убежище, пока все отклонены

BioNTech
2021.08.13 14:20

Создавшая "вакцину Пфайзер" фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ

Протесты в Беларуси, ассоциативное фото
2021.08.13 13:50

Le Figaro: Бывшие белорусские силовики раскрывают преступления режима

Прошлогодняя акция протеста в Беларуси
2021.08.14 09:00

В Беларуси признали экстремистским весь контент Tut.by и Zerkalo.io

Пограничники
2021.08.14 11:15

В минувшие сутки пограничники вернули в Беларусь почти 30 мигрантов, двое из них задержаны

Олимпиада в Токио закрылась еще в воскресенье
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.08.14 10:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Олимпиада закончилась на прошлой неделе. В Северной Корее кусочек ее показали только сейчас