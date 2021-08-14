За прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

По сообщению департамента статистики, за прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 585 новых случаев коронавируса, четыре человека умерли, привиты более 19 тысяч человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 232,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,1%.

За минувшие сутки было сделано 7406 молекулярных теста (ПЦР) и 10 155 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 289 346 человек, из них всё еще больны 5 450. Это число, по сравнению со вчерашними данными, несколько уменьшилось.

Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

Из-за болезни COVID-19 вчера было госпитализировано 40 человек. Всего в литовских больницах в настоящее время проходят лечение 352 пациента, больных COVID-19, 44 из них находятся в реанимации.

По сообщению департамента статистики, за прошедшие сутки от коронавируса были вакцинированы 19 060 человек: 11 117 из них получили первую дозу и 7 943 – вторую.