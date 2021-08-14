Новости

2021.08.14 11:15

В минувшие сутки пограничники вернули в Беларусь почти 30 мигрантов, двое из них задержаны

LRT.lt, BNS2021.08.14 11:15
Пограничники
Пограничники / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки, с полуночи пятницы до субботы, сотрудники Службы охраны государственной границы вернули в Беларусь около трех десятков мигрантов, два человека были задержаны.

Возвращены мигранты, задержанные на территории Шальчининкского, Варенского и Лаздийского районов.

Два человека были задержаны на территории Литвы, но не в пограничной зоне. У них не было при себе документов, удостоверяющих личность.

По утверждению Службы охраны государственной границы, литовские пограничники и приданные им в помощь военнослужащие не применяли служебное оружие и не прибегали к мерам физического принуждения.

Мигранты
Мигранты / VSAT nuotr.

Трех мигрантов передали польские пограничники

По словам пограничников, еще трех мигрантов Литве передала польская пограничная служба. Это люди, бежавшие из мигрантского лагеря, оборудованного на Руднинкском полигоне.

Как ранее на этой неделе сообщал департамент полиции, во вторник вечером с Руднинкского полигона сбежало около 20 мигрантов, однако позже все они были задержаны.

Служба охраны государственной границы не располалагает данными о том, когда сбежали три мигранта, переданные польской стороной, – также во вторник или позже.

На Руднинкском полигоне (Шальчининкский район) находится несколько сотен нелегальных мигрантов, попавших в Литву через Беларусь.

В начале августа там произошли волнения – мигранты были недовольны условиями проживания в лагере.

Пограничники
Мигранты
Пограничники
Пограничники
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Мигранты
Мигранты
2 / 2VSAT nuotr.
Пограничники
Мигранты
# Литва
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