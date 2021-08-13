Новости

2021.08.13 23:55

В Алитусском районе из бывшей школы ушли 32 мигранта

BNS2021.08.13 23:55
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / J. Stacevičius/LRT

В пятницу из лагеря нелегальных мигрантов, оборудованного в бывшей школе деревни Веребьеяй Алитусского района Литвы, ушли 32 человека, сообщило министерство внутренних дел.

"Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", – сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас.

Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.

Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась, были начаты поиски.

По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.

Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно много, более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литовские должностные лица называют возросшие потоки миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Мигранты в Литве
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве
1 / 2J. Stacevičius/LRT
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве
# Литва
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