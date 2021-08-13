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2021.08.13 23:55

Э. Гудзинскайте: Получено 1,5 тыс. прошений об убежище, пока все отклонены

BNS2021.08.13 23:55
Эвелина Гудзинскайте
Эвелина Гудзинскайте / D. Umbraso/LRT nuotr.

Департамент миграции на настоящий момент получил от прибывших в Литву мигрантов 1,5 тыс. прошений об убежище, все рассмотренные прошения были отклонены, заявила директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

"На сегодняшний день в процедурах убежища, которые проводит департамент миграции, зарегистрировано 1,5 тыс. мигрантов, нелегально прибывших из Беларуси. 200 решений уже приняты окончательно. Пока ни одно решение не было в их пользу, то есть не принято ни одного решения о предоставлении убежища", - отметила она на пресс-конференции.

"Это означает, что со всеми этими лицами сейчас ведется работа, они информируются об альтернативах и о возможности вернуться домой добровольно", - добавила глава департамента.

По данным министра внутренних дел, приблизительно 14 мигрантов согласились добровольно вернуться домой, еще в отношении 11 проводятся другие процедуры. В четверг первый мигрант улетел домой.

"Процессы начались, это начало, мы будем стараться, чтобы мигранты, прибывшие незаконно, были возвращены в свои страны", - подчеркнула глава МВД А. Билотайте.

Эвелина Гудзинскайте
Эвелина Гудзинскайте
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Эвелина Гудзинскайте
# Литва
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