Э. Гудзинскайте: Получено 1,5 тыс. прошений об убежище, пока все отклонены

Департамент миграции на настоящий момент получил от прибывших в Литву мигрантов 1,5 тыс. прошений об убежище, все рассмотренные прошения были отклонены, заявила директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

"На сегодняшний день в процедурах убежища, которые проводит департамент миграции, зарегистрировано 1,5 тыс. мигрантов, нелегально прибывших из Беларуси. 200 решений уже приняты окончательно. Пока ни одно решение не было в их пользу, то есть не принято ни одного решения о предоставлении убежища", - отметила она на пресс-конференции.

"Это означает, что со всеми этими лицами сейчас ведется работа, они информируются об альтернативах и о возможности вернуться домой добровольно", - добавила глава департамента.

По данным министра внутренних дел, приблизительно 14 мигрантов согласились добровольно вернуться домой, еще в отношении 11 проводятся другие процедуры. В четверг первый мигрант улетел домой.

"Процессы начались, это начало, мы будем стараться, чтобы мигранты, прибывшие незаконно, были возвращены в свои страны", - подчеркнула глава МВД А. Билотайте.