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2021.08.13 00:15

Стрельба в английском Плимуте: несколько человек погибли

BBC News
BBC News Русская служба2021.08.13 00:15
Инцидент произошел в районе Кейхэм в Плимуте на юго-западе страны
Инцидент произошел в районе Кейхэм в Плимуте на юго-западе страны

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте в английском графстве Девон на юго-западе страны.

По словам полиции, инцидент с огнестрельным оружием произошел в районе Кейхэм в Плимуте.

"На месте происшествия погибло несколько человек, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь", - сообщили в полиции.

Сообщается, что инцидент не связан с терроризмом, и что стрелявший убит полицией.

К месту стрельбы стянуты машины спасательных служб, полиции и скорой помощи, район оцеплен.

На месте происшествия работают спасательные службы
На месте происшествия работают спасательные службы / фото SNAPCHAT

Министр внутренних дел Прити Пател в "Твиттере" назвала инцидент шокирующим и сказала, что ее мысли с теми, кто пострадал в результате случившегося.Она призвала всех сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции.

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Инцидент произошел в районе Кейхэм в Плимуте на юго-западе страны
На месте происшествия работают спасательные службы
BBC News
Инцидент произошел в районе Кейхэм в Плимуте на юго-западе страны
Инцидент произошел в районе Кейхэм в Плимуте на юго-западе страны
1 / 2
На месте происшествия работают спасательные службы
На месте происшествия работают спасательные службы
2 / 2фото SNAPCHAT
Инцидент произошел в районе Кейхэм в Плимуте на юго-западе страны
На месте происшествия работают спасательные службы
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