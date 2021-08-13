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2021.08.13 11:20

Украина отправила Литве 38 тонн колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи

DW2021.08.13 11:20
Заграждение из колючей проволоки
Заграждение из колючей проволоки / BNS nuotr.

Колючая проволока является гуманитарной помощью от Украины в свете кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Литвы. Ранее ЕС пообещал выделить Литве 36 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией.

Украина отправила Литве свыше 38 тонн гуманитарной помощи для охраны государственных рубежей в свете в свете кризиса с мигрантами на белорусско-литовской границе. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 12 августа, указала, что речь идет о гуманитарной помощи и опубликовала снимки отправленного груза - это рулоны колючей проволоки. Позднее Киев в соответствии с указом украинского президента Владимира Зеленского передаст балтийской республике еще 2 партии гумпомощи, отметило ведомство.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввела соседствующая с Литвой Латвия.

По данным МВД Литвы, с начала 2021 года около 4000 мигрантов нелегально пересекли белорусско-литовскую границу. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Среди таких мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. В начале августа полеты из Ирака в Минск были приостановлены, позднее иракская сторона начала вывозить сограждан из Беларуси.

Евросоюз выделяет Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.

DW

Заграждение из колючей проволоки
Заграждение из колючей проволоки
1 / 1BNS nuotr.
Заграждение из колючей проволоки
# Литва
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