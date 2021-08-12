Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности

В Воронеже в рейсовом автобусе произошёл взрыв, сообщает издание Baza.
Пострадали, по последним данным, 16 человек. Одна из пострадавших скончалась в реанимации - сообщается, что взрывной волной ей оторвало ноги. Ещё три человека находятся в тяжёлом состоянии.
На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты. В данный момент обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.
По данным источника агентства "Интерфакс", причиной взрыва стало газовое оборудование. По его словам, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Из него произошла утечка.
При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке.
Издание Baza также утверждает, что автобус был оснащён дизельным двигателем и газового оборудования в нём не было.
Официально о каких-либо версиях не сообщается.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что с 13 августа водители общественного транспорта будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. Эти слова косвенно могут свидетельствовать, что рассматривается и версия теракта.