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2021.08.13 00:18

Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности

Радио «Cвобода»2021.08.13 00:18
Rusijos policija
Rusijos policija / AP nuotr.

В Воронеже в рейсовом автобусе произошёл взрыв, сообщает издание Baza.

Пострадали, по последним данным, 16 человек. Одна из пострадавших скончалась в реанимации - сообщается, что взрывной волной ей оторвало ноги. Ещё три человека находятся в тяжёлом состоянии.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты. В данный момент обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.

По данным источника агентства "Интерфакс", причиной взрыва стало газовое оборудование. По его словам, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Из него произошла утечка.

При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке.

Издание Baza также утверждает, что автобус был оснащён дизельным двигателем и газового оборудования в нём не было.

Официально о каких-либо версиях не сообщается.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что с 13 августа водители общественного транспорта будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. Эти слова косвенно могут свидетельствовать, что рассматривается и версия теракта.

Радио Свобода

Rusijos policija
Rusijos policija
1 / 1AP nuotr.
Rusijos policija
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