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2021.08.12 14:59

Науседа: во время кибератаки на МИД произошла утечка засекреченной информации

BNS, LRT.lt2021.08.12 14:59
Г. Науседа
Г. Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что во время кибернетической атаки на Министерство иностранных дел (МИД) произошла утечка засекреченной информации.

"Ведется расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку ущеобу, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка определенной информации. И это информация с грифом "секретно", – сказал глава государства в четверг в интервью delfi.lt.

По словам Г. Науседы, утечка этой информации "может нанести большой ущерб прежде всего союзникам", однако глава страны не смог раскрыти детали.

Несколько раньше советник главы государства Аста Скайсгирите заявила Радио ЛРТ, что располагает информацией об утечке документов из МИД.

"Слишком много совпадений, чтобы они были случайными", – сказала она, комментируя кибератаку на министерство, беспорядки у Сейма и волнения в Руднинкай.

МИД Литвы в среду сообщил о попытке информационно-кибернетической атаки, о чем были проинформированы ответственные ведомства.

Г. Науседа
Г. Науседа
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Г. Науседа
# Литва
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