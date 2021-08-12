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2021.08.12 14:36

В Вильнюсе у посольства России - митинг по случаю годовщины оккупации грузинских земель

BNS, LRT.lt2021.08.12 14:36
Митинг у посольства России
Митинг у посольства России / BNS nuotr.

Около двадцати человек у Российского посольства в Вильюсе, в сквере имени Бориса Немцова, отметили 13-ую годовщину оккупации грузинских земель.

Митинг организовала Лига юных консерваторов, собравшиеся держали флаги Литвы, Грузии и Евросоюза.

"Грузия неделима. Около 20% территории занято, это нарушает нормы международного права, и мы считаем, что об этом следует помнить", - сказала председатель организации Котрина Бредите.

Почти все участники митинга - молодые люди. 19-летний Ральфас Ромейка, который планирует изучать политологию, заявил, что об агрессии России необходимо напоминать, чтобы это не повторилось. Он считает, что люди забывают эти события, и отметил, что хотел бы, чтобы и ЕС помнил об этих событиях.

"Возможно этот конфликт заморожен, и урегулировать его будет сложно, но наша цель - чтобы больше таких конфлиутов не было", - добавил он.

В митинге принял участие и вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, председатель Комитета иностранных дел Сейма Жигимантас Павилёнис. Он подчеркнул, что в данном вопросе очень важны действия самой Грузии.

В конце июля правящая пария "Мечта Грузии" неожиданно заявила, что выходит из договора, который должен был завершить политический кризис, начавшийся после прошлогодних парламентских выборов.

Сегодня в Грузии, в Батуми, на открытии конференции по безопасности и обороне президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что основной угрозой на пути современной Грузии является продолжающаяся оккупация 20% земель республики.

По словам главы грузинского государства, Грузия пытается избежать напряженности с Россией, а бесконечные инциденты на линии соприкосновения угрожают безопасности всего региона.

«Я хочу обратиться к международному сообществу, к сопредседателям Женевских международных дискуссий, срочно найти пути эффективного решения», - отметила президент Грузии. При этом она отметила важность урегулирования конфликтов мирными путями.

Митинг у посольства России
Митинг у посольства России
1 / 1BNS nuotr.
Митинг у посольства России
# Литва
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