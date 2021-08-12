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2021.08.12 08:44

Навальному предъявлено обвинение по новому уголовному делу

Радио «Cвобода»2021.08.12 08:44
Граффити с А. Навальным в Санкт-Петербурге
Граффити с А. Навальным в Санкт-Петербурге / AP nuotr.

Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение по новому уголовному делу. Политик обвиняется в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье политику, уже отбывающему заключение в колонии, грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Согласно позиции следствия, которая отражена на сайте СК, Навальный вместе со своими сторонниками Леонидом Волковым и Иваном Ждановым создали организацию, от имени которой и на своих личных страницах призывали граждан к участию в несогласованных митингах в январе этого года. Сам политик 17 января был задержан полицией в подмосковном аэропорту Шереметьево, а потом арестован в СИЗО "Лефортово".

Кроме того, сообщает Следственный комитет, Навальный – один из создателей Фонда борьбы с коррупцией. Деятельность фонда, уверено следствие, была сопряжена с "побуждением граждан к совершению противоправных деяний". Организация была внесена в России в список иностранных агентов, затем – в список экстремистских организаций и запрещена.

Навальный в начале февраля был отправлен в колонию по одному из уголовных дел 2014 года. Согласно приговору, он должен выйти из заключения осенью 2023 года. Волков и Жданов находятся за границей.

Уголовное преследование Навального и его сторонников расценивается правозащитниками как политические дела против оппозиции. Освободить его требовали Соединённые Штаты и Евросоюз. Международная организация Amnesty International признала его узником совести. Он признан политическим заключённым правозащитной организацией "Мемориал", внесённой в России в список иностранных агентов.

Радио "Свобода"

Граффити с А. Навальным в Санкт-Петербурге
Граффити с А. Навальным в Санкт-Петербурге
1 / 1AP nuotr.
Граффити с А. Навальным в Санкт-Петербурге
# В мире# Россия
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