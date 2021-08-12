СМИ Литвы осуждают применение насилия против журналистов на митинге у Сейма

Литовское национальное телевидение и радио присоединяется к инициативе средств массовой информации (СМИ) осудить применение физического и эмоционального насилия против журналистов, работавших на освещении протестов возле Сейма во вторник, которые переросли в беспорядки.

Послный текст заявлением, подписанным СМИ.

"10 августа, во вторник, журналисты, представители СМИ, занимающиеся созданием и распространением массовой информации, осознавая роль СМИ в современном обществе, а также ответственность за свою работу, пришли к Сейму, где люди протестовали против планирующихся правительством ограничений.

Понимая, что основой доверия к СМИ являются независимость, справедливость, беспристрастность, профессионализм, журналисты безостановочно в течение всего дня готовили статьи, репортажи, выходили на связь с места события. Во время протеста литовские СМИ задали вопросы сотням собравшихся, объективно и беспристрастно подавали обществу информацию, которую собравшиеся участники протеста хотели довести до сведения общества.

Мирный процесс вечером перерос в беспорядки, во время которых коллег-журналистов толкали, закрывали их камеры, портили рабочее оборудование, называли их "крысами" и другими нецензурными словами. Но даже в таких условиях представители СМИ оставались на месте до окончания беспорядков, поэтому пострадали: в них летели бутылки, камни. Вчера после 17 час. несанкционированный митинг у Сейма перерос в беспорядки. Насилие, имевшее место во время митинга, постыдно и противоречит всем принципам демократии. Такие инциденты вредят не только демократии Литвы, но и имиджу Литвы в мире.

События у Сейма показывают, что работа журналиста небезопасна, особенно когда толпа видит в СМИ врага, когда не понимает принципов объективной журналистики, не способна выразить словами свою позицию по вызывающей сомнения теме, тогда толпа прибегает к насилию. Обвинения в том, что журналисты якобы спровоцировали беспорядки – безосновательны и лживы. Журналисты с утра выполняли свою работу, но из-за этого подверглись нападению и пострадали. Выпады против представителей СМИ – это стремление запугать общество, поставить под угрозу безопасность и общественный порядок. Это подлежит осуждению и должно быть остановлено, потому что деятельность участников беспорядков не является образцом гражданственности и свободы слова.

Мы осуждаем применение как физического, так и эмоционального насилия против журналистов. Просим полицию обратить внимание на их безопасность, так как работа журналистов в демократическом государстве очень важна. Только так общество может следить за происходящими процессами, получать профессиональные, неискаженные новости. СМИ Литвы не остановятся и будут работать, потому что мы работаем на благо Государства, на благо общества, которое осознает ответственность за Государство".