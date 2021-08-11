Генпрокурор: при расследовании обстоятельств беспорядков будет дана оценка и действиям парламентариев

Генеральный прокурор Нида Грунскене заявила, что при расследовании обстоятельств беспорядков будет дана оценка и действиям парламентариев. Она также отметила, что сегодня будет принято решение о мерах пресечения в отношении задержанных.

Тем временем министр внутренних дел Агне Билотайте назвала скандальным участие некоторых членов Сейма во вчерашних беспорядках. По ее словам, это антигосударственная деятельность, и парламентариям придется взять на себя ответственность за это.



"Я считаю скандальным, что в эту антигосударственную деятельность активно вовлеклась и определенная часть членов Cейма. Мы вчера это наблюдали, видели лица, и я считаю, что этому должна быть дана соответствующая оценка", – сказала министр в среду.



Министр не назвала конкретных имен политиков, однако СМИ зафиксировали, что с протестующими был парламентарий Пятрас Гражулис.

А. Билотайте сказала, что оценку этим действиям дадут "соответствующие ведомства", и парламентариям придется взять за них ответственность.

A. Билотайте / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Они действовали против государства, против интересов народа, который их выбрал", – сказала министр позже на пресс-конференции.



А. Билотайте повторила, что считает, что совпадение этих беспорядков с волнениями на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в лагере нелегальных мигрантов не случайность, а "хорошо спланированная и скоординированная акция против нашего государства" и часть гибридной войны.



Глава Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс сказал, что однии и те же люди, которые чуть раньше провоцировали волнения на полигоне в Руднинкай, устроили беспорядки во вторник возле Сейма. Именно поэтому СОБ усматривает основание связывать эти события.



Около 5 тысяч человек во вторник собрались у здания парламента в Вильнюсе, чтобы выразить свой протест в связи с планируемым введением ограничений для граждан страны, которые отказываются вакцинироваться и тестироваться на коронавирус.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.

Для поддержания общественного порядка были задействованы 70 полицейских.