Литва предпринимает усилия, чтобы посол Китая вернулся в Вильнюс

Литва будет предпринимать усилия, чтобы отозванный для консультаций посол Китая вернулся в Вильнюс, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы стали предпринимать шаги в этом направлении. Я уверен, что это недоразумение можно преодолеть, и оно будет преодолено", – сказал министр в среду.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что и в других государствах есть представительства Тайваня, однако послы Китая в этих странах продолжают работу.

"По правде говоря, то, что произошло вчера, досадно, я бы даже сказал, неприемлемо, но это не закрытие посольства и не разрыв дипломатических отношений", – сказал он.

Г. Ландсбергис отметил, что Литва в этом вопросе получила поддержку от Государственного департамента США и ведомств Евросоюза.

Китай из-за литовской позиции по Тайваню во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе для консультаций.

Согласно заявлению МИД КНР, в Пекине сочли, что решение Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня является нарушением договора об установлении дипломатических отношений между двумя странами.