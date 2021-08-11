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2021.08.11 17:41

Литва предпринимает усилия, чтобы посол Китая вернулся в Вильнюс

BNS, LRT.lt2021.08.11 17:41
Флаг Китая
Флаг Китая / Macau Photo Agency/Unsplash nuotr.

Литва будет предпринимать усилия, чтобы отозванный для консультаций посол Китая вернулся в Вильнюс, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы стали предпринимать шаги в этом направлении. Я уверен, что это недоразумение можно преодолеть, и оно будет преодолено", – сказал министр в среду.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что и в других государствах есть представительства Тайваня, однако послы Китая в этих странах продолжают работу.

"По правде говоря, то, что произошло вчера, досадно, я бы даже сказал, неприемлемо, но это не закрытие посольства и не разрыв дипломатических отношений", – сказал он.

Г. Ландсбергис отметил, что Литва в этом вопросе получила поддержку от Государственного департамента США и ведомств Евросоюза.

Китай из-за литовской позиции по Тайваню во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе для консультаций.

Согласно заявлению МИД КНР, в Пекине сочли, что решение Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня является нарушением договора об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Флаг Китая
Флаг Китая
1 / 1 Macau Photo Agency/Unsplash nuotr.
Флаг Китая
# Литва
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