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2021.08.11 15:45

Литва: без "паспорта возможностей" не будут доступны рестораны, торговые центры, парикмахерские

BNS, LRT.lt2021.08.11 15:45
Парикмахерская
Парикмахерская / E. Blaževič/LRT nuotr.

Правительство Литвы с 13 сентября вводит новые ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей": они смогут делать покупки только в небольших магазинах и аптеках, кроме того, сокращается список доступных им услуг.

Правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста жителям пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами.

Итак, жители, у которых нет "паспорта возможностей":

- не смогут посещать парикмахерские и салоны красоты;

- не смогут посещать большие магазины, места торговли и развлечений, рестораны, кафе, бары, игорные салоны, коммерческие и некоммерческие мероприятия культуры, досуга, спорта, ярмарки, фестивали и другие места массового скопления людей;

- смогут делать покупки только в супермаркетах, аптеках, магазинах оптики, ветеринарных товаров, у которых есть отдельный вход с улицы. Это положение будет распространяться на магазины, общая площадь которых не превышает 1500 кв. м.;

- смогут пользоваться общественным транспортом и получать услуги здравоохранения.

Министр: заболеваемость растет, койки заполняются

"Паспорт возможностей"
"Паспорт возможностей" / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ограничения не будут распространяться на людей, которые прошли полный курс вакцинации, переболели коронавирусом, у которых есть отрицательный ПЦР-тест (он для "паспорта возможностей" будет платным), а также на детей до 16 лет. Новшества также не коснутся жителей, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис на заседании правительства в среду сказал, что ограничения вводятся для того, чтобы рост заболеваемости COVID-19 не влиял на предоставление медицинских услуг, а также чтобы защитить жителей, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья.

"Заболеваемость растет, койки заполняются (...) На сегодня занято 334 ковидных коек", – сказал министр.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что "во время этой волны нас меньше заботит подсчет числа новых случаев (коронавируса - ред.), а больше заботит то, какие последствия ждут систему здравоохранения".

Вчера около 5 тысяч человек собрались у здания парламента в Вильнюсе, чтобы выразить свой протест в связи с планируемым введением ограничений для граждан страны, которые отказываются вакцинироваться и тестироваться на коронавирус.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.

Для поддержания общественного порядка были задействованы 70 полицейских.

Парикмахерская
"Паспорт возможностей"
Парикмахерская
Парикмахерская
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
"Паспорт возможностей"
"Паспорт возможностей"
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Парикмахерская
"Паспорт возможностей"
# Литва
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