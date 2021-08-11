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2021.08.11 12:05

Политолог Бернарас Ивановас: нет денег Путина - нет Лукашенко

Радио LRT, LRT.lt2021.08.11 12:05
А. Лукашенко и В. Путин
А. Лукашенко и В. Путин / AP nuotr.

В годовщину президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, вводя санкции, Запад "вынуждает" Минск к ответным мерам. Он настаивает на том, что протесты в Беларуси после президентских выборов не были мирными и что в его стране не было никаких репрессий.

Кроме того, бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского обвинили в попытке организации госпереворота в Беларуси. Об этом заявил председатель КГБ страны Иван Тертель.

Политолог Бернарас Ивановас говорит, что не надо забывать, кто главный зритель и слушатель Лукашенко. Это, считает он, президент России В. Путин.

«Это, все-таки не мы, это Владимир Владимирович Путин. И когда мы пару дней назад слышали от Лукашенко, что все протесты организовал Ходорковский – это был месседж. Он пытается играть на Путине, манипулировать им, использовать его. Он отлично понимает, что Путину нравится, какое у него мировоззрение, какое восприятие реальности. И вот эти все заявления про мир, про Украину, он еще и про Крым сказал, что признает его тогда, когда это сделает последний российский олигарх. Это тоже интересное заявление», - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ Б. Ивановас.

Но, считает аналитик, не стоит искать какие-то рациональные зерна в его заявлениях.

«Просто он пытается выжить, и живучесть у Лукашенко феноменальная, но он, всё-таки, дошел до ручки, как говорится. И то, что даже российское телевидение меняет пропагандистский дискурс по отношению к нему, — это тоже сигнал о том, что, наверное, главный зритель Лукашенко не воспринял его месседж так, как хотел бы Лукашенко», - говорит политолог.

«И, конечно же, нет денег Путина – нет Лукашенко. Единственный, кто его сейчас спонсирует и кто его поддерживает – это Путин. И это Лукашенко прекрасно понимает», - добавляет Б. Ивановас.

«Все эти истории с Западом – это, я бы сказал, вторая история, в которую он тоже пытается втянуть Россию, скажем, подтянуть к границам армию российскую. Он просто пытается вертеть Путиным. Это ему удавалось долгие годы очень неплохо. Но в последнее время понимание и власти, и черты, которую можно перешагнуть, у Путина и Лукашенко отличаются. Лукашенко – это такой политический зверь, который делает для власти все. Путин все-таки другого склада. Да, он тиран, но его отношение к власти другое. Это человек, который может отойти от власти, который может ее кому-то передать. И конфликт между ними, насколько я понимаю, обостряется. Так что, да, наверное, мы увидим некоторые переключения в отношениях Путина и Лукашенко», - говорит Б. Ивановас.

Он констатирует, что президент России «ненавидит Лукашенко», об этом, в частности, говорил Глеб Павловский, который «тогда был не так далек от Путина».

«А нам, Европе, Литве, надо делать все, чтобы эти все угрозы, проблемы максимально минимизировать. И мы видим, что более или менее адекватная реакция на вызовы вызывает еще большую истерику. И это, наверное, знак, что надо его дожать. И Евросоюз, и США должны это делать на самом высоком уровне, чтобы не оставалось никаких вопросов», - заключает политолог.

А. Лукашенко и В. Путин
А. Лукашенко и В. Путин
1 / 1AP nuotr.
А. Лукашенко и В. Путин
# Литва
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