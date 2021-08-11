В Литве - 576 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 576 новых случаев коронавируса и два летальных исхода, сообщил во вторник Департамент статистики.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 211,2 случая на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки был сделан 7133 ПЦР-тестов и 8281 тест на антиген COVID-19.

В настоящее время в больницах страны находится 323 пациента с коронавирусом, 41 из них – в реанимации. Вчера хотя бы одной дозой вакцины были привиты более 16 тысяч человек.

С начала коронавирусной пандемии в Литве переболели/больны 287 тыс. человек.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 4435 человек.