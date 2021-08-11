Новости

2021.08.11 11:28

В Литве - 576 новых случаев коронавируса

BNS2021.08.11 11:28
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 576 новых случаев коронавируса и два летальных исхода, сообщил во вторник Департамент статистики.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 211,2 случая на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки был сделан 7133 ПЦР-тестов и 8281 тест на антиген COVID-19.

В настоящее время в больницах страны находится 323 пациента с коронавирусом, 41 из них – в реанимации. Вчера хотя бы одной дозой вакцины были привиты более 16 тысяч человек.

С начала коронавирусной пандемии в Литве переболели/больны 287 тыс. человек.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 4435 человек.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
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