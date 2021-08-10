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2021.08.10 17:18

В Латвии на границе с Беларусью за сутки задержали около 200 нелегалов

Deutsche Welle2021.08.10 17:18
Флаг Латвии
Флаг Латвии / Mareks Steins/Unsplash nuotr.

Мигранты прибывают большими группами, что говорит об организованном характере процесса. Многие беженцы даже не понимают, в какой стране они оказались, считая, что прибыли в Германию.

Почти 200 человек задержано латвийскими пограничниками за незаконное пересечение границы с Беларусью в течение последних суток, передает во вторник, 10 августа, в Риге агентство BNS со ссылкой на сообщение начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтиса Пуятса.

По оценке Пуятса, процесс перехода границы из Беларуси в Латвию носит организованный характер. Свидетельство тому - большие группы одновременно проникающих на территорию балтийской республики нелегальных мигрантов, иные из которых включают по 30 и более человек. В основном это женщины и мужчины молодого возраста, и прибывают они с детьми. Многие беженцы даже не понимают, в какой стране они оказались, считая, что прибыли в Германию. Как заявил Пуятс, поскольку размещать нарушителей границы больше практически негде, для вновь прибывших создадут палаточные городки.

Происходящее называют "гибридной агрессией Минска"

Правительство Латвии намерено во вторник решить вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе и расширению полномочий пограничников в плане того, чтобы направлять нелегалов обратно в Беларусь.

Как сообщает BNS, за предыдущие четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек - в семь раз больше, чем за весь прошлый год. Ранее с проблемой нелегального перехода границы со стороны Беларуси столкнулась Литва, где за период с начала 2021 года задержано свыше 4,1 тысячи мигрантов. Происходящее на границе там воспринимают однозначно как "гибридную агрессию белорусского режима" . Однако в настоящее время, благодаря возросшей бдительности литовских пограничников, поток беженцев в Литву прекратился. Нелегалы не проникают на ее территорию уже четвертые сутки подряд.

Во вторник состоится внеочередная сессия Сейма Литвы. Парламентарии собираются принять законы, пресекающие возросшие потоки нелегальной миграции.

Deutsche Welle

Флаг Латвии
Флаг Латвии
1 / 1Mareks Steins/Unsplash nuotr.
Флаг Латвии
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