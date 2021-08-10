Опасные тенденции в Литве: игнорирование протестующих может подтолкнуть их к еще большей радикализации

Против карантина, против ношения масок, против прививок, тестирования, партнерства, против мигрантов... За последние полгода в Литве прошли десятки митингов. Эксперты в интервью LRT.lt отмечают, что протесты вызваны как недовольством общим направлением, в котором движется государство, так и различными теориями заговора. Но худшее, что можно сделать в этой ситуации, это дистанцироваться от протестующих и обвинять их. Неспособность к диалогу в этой ситуации может подтолкнуть людей к еще большей радикализации.

В марте в Литве прошли протесты против карантинных ограничений. «Шимоните - в Сибирь, Раскявичюс - на кол» - гласил плакат на этой акции протеста. Спустя несколько дней прошел еще один митинг, на этот раз у Сейма. Затем люди протестовали у правительства. «СТОП уничтожению Литвы», «Настоящий вирус - телевидение!» - гласили плакаты.

Чуть позже был проведен митинг у Каунасского муниципалитета, там звучали следующие лозунги: «Хватит проверять детей», «Мой ребенок не для экспериментов».

В мае люди собрались в парке Вингис, чтобы «защитить традиционные семьи», требуя, чтобы Сейм не рассматривал ратификацию Стамбульской конвенции, а также проекты Закона о партнерстве и Закона о национальных меньшинствах.

Марш в защиту традиционной семьи / D. Umbraso/LRT nuotr.

Протесты против размещения мигрантов начались в июле - пикет прошел в Клайпеде, чуть позже - у литовско-белорусской границы, далее - в Девянишках и недалеко от полигона Руднинкай, где протестующие вторглись на территорию полигона, напали на полицейских и подожгли покрышки. В конце июля под окнами правительства снова протестовали жители Девянишек.

«Завтра ценности точно не будут такими, как в ХХ веке»

Профессор Айне Рамонайте из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета отмечает, что нет необходимости подводить итоги всех протестов. По ее словам, местные протесты против мигрантов направлены против конкретных действий, но есть люди, которые «кажутся штатными протестующими и протестуют против разных вещей».

А. Рамонайте отмечает, что в протестах прослеживается недовольство общим направлением государства и правящими политиками, люди словно ищут повод для протеста и находят его. С другой стороны, в беседе с LRT.lt профессор добавляет, что некоторые из участников протестов стремятся не столько протестовать, сколько продемонстрировать свою позицию и поддержать определенную идею.

Протест против "паспорта возможностей" / J. Stacevičius/LRT

Доцент факультета гуманитарных и социальных исследований Университета Миколаса Ромериса Повилас Александравичюс считает, что все протесты последних лет и даже последних десятилетий проистекают из психологической неуверенности людей.

«В мире происходят процессы, которые люди с трудом понимают и поэтому боятся. Мировой порядок меняется. Старые образцы жизни, существовавшие еще XX-м веке социальные системы рушатся или пытаются обрести новые формы. (…) Самое главное, меняются установки сознания. Завтра ценности точно не будут такими, как в ХХ веке», - отмечает П. Александравичюс.

По его словам, люди просто не понимают новых ценностей и нового открытого общества - их восприятие легко омрачается страхом, что не будет прежнего мира с его «традиционными» ценностями, на самом деле идеализированными и не соответствующими реальности.

Протест против расселения мигрантов в Девянишках / D. Umbraso/LRT nuotr.

Достаточно самой глупой теории заговора

П. Александравичюс утверждает, что страх того, что прошлое исчезнет, ​​и неспособность понять, что мир развивается и человеческая природа открывает новые возможности, приводят к путанице, активизации инстинктов самозащиты, поискам врага и козлов отпущения.

"Тогда достаточно малейшего предлога или самой глупой теории заговора, чтобы люди вышли на улицы, чтобы излить свое отчаяние, страх, отчуждение от мира, который непостижимо движется вперед без них.

Эти протесты просто предназначены для того, чтобы излить свои чувства (и списки невыполнимых требований прекрасно это иллюстрируют), поэтому они объединяют людей самых разных взглядов, объединенных только одной и той же неспособностью понять, что происходит, и страхом, что больше не будет так, как они это себе представляют.

В них нет рационального начала. Если бы мы попробовали рационально говорить о мотивах этих протестов (хотя рациональное обсуждение обычно невозможно), они бы мгновенно сдулись», - говорит П. Александравичюс.

Протест против "паспорта возможностей" / J. Stacevičius/LRT

Он добавляет, что это не означает, например, что мы должны принимать всех мигрантов - нам просто не нужно бояться мыслить трезво.

На протестующих наклеивают различные эпитеты не только общественность, но и политики. Например, министр внутренних дел Агне Билотайте, говоря о протестах в Девянишках, заявила, что «запугивание людей – это действие против государства», а ее представитель отметила, что создание препятствий для строительства палаточного городка для мигрантов на полигоне Руднинкай может быть связано с антигосударственной деятельностью.

По словам А. Рамонайте, подобная риторика характерна не только для этого правительства, но и для других правительств: «Это удивляет – они идут самым легким путем, не берут на себя ответственность, что нам, якобы, здесь нечего делать, что враги (виноваты – ред.).

Конечно, нельзя исключать возможности того, что любые протесты в определенном смысле выгодны для нашего соседа, но это само по себе не означает, что те, кто протестует, действует под дудку этого государства. Неспособность к диалогу выгодна только для тех, кто хочет нанести вред. Вопрос в том, что вреднее: протестующие или правительство, которое не умеет правильно говорить с протестующими», - говорит профессор ЦПМИ.

«Игнорируя протестующих, мы подталкиваем их к радикализации»

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Ева Петроните-Урбонавичене отмечает, что недавние акции протеста крайне неблагоприятны для правительства: «Они не соответствуют убеждениям «вильнюсского пузыря», поэтому автоматически кажутся чужеродными - чужое мнение, чужая позиция».

И. Петроните-Урбонавичене заявляет, что защита традиционных ценностей, отрицание коронавируса, пропаганда, направленная против вакцинации, и миграционный кризис становятся силой, таким образом мы можем услышать позицию обычно более молчаливой части общества. Отсюда и неудобства, добавляет она в интервью LRT.lt.

Марш в защиту традиционной семьи / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Протесты многим кажутся опасными, дестабилизирующими государство. Было бы легче идентифицировать протесты и их требования, если бы они касались экологических идей или действий в поддержку белорусов, поскольку они, похоже, соответствуют превалирующему мнению.

И вдруг у нас возникают протестные требования, невыгодные, не поддерживаемые обществом (...). Есть беспокойство, нежелание признавать протесты», - подчеркивает преподаватель.

В таком контексте за этими протестами, говорит И. Петроните-Урбонавичене, политикам становится очень легко усматривать антигосударственную деятельность и теории заговора. Но таким образом мы подвергаем опасности себя как общество.

«Эти люди - часть нашего общества. Возможно, это неудобная часть, не всем эти ценности и требования близки, но в любом случае это наши граждане. Так создается больший разрыв, ситуация усугубляется. Худшее, что можно сделать, — это дистанцироваться, кричать, презирать и списывать это мнение», - убеждена собеседница.

По ее словам, даже если действительно есть скрытый замысел, некоторые из протестующих людей искренне воодушевлены своими страхами и возмущением и поэтому им необходимо выразить свои чувства.

«Если мы проигнорируем протестующих или, что еще хуже, ославим их, мы подтолкнем их к еще большей радикализации», - утверждает И. Петроните-Урбонавичене.