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2021.08.10 12:08

Литва надеется за год построить стену на границе с Беларусью

BNS2021.08.10 12:08
Возведение стены на литовско-белорусской границе
Возведение стены на литовско-белорусской границе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что стена на границе с Беларусью будет возведена за год, а не за два, как предполагалось ранее.

"Без физического барьера у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект можно будет построить в максимально сжатые сроки. Мы надеемся, что удастся это сделать за год", - заявила во вторник на пресс-конференции А. Билотайте.

Правительство во вторник направило в Сейм новый проект закона о возведении заграждения и надеется, что он будет принят в особо срочном порядке.

А. Билотайте заявила, что закон позволит построить стену быстрее, чем намечалось ранее, так как будут упрощены процедуры закупок. Она гарантировала, что "будет обеспечена максимальная прозрачность, публичность и открытость всех данных".

По подсчетам Службы охраны госграницы, возведение стены обойдется стране в 152 млн евро.

В Литву через границу с Беларусью в этом году проникло более 4 тыс. мигрантов. Власти Литвы считают, что миграционный кризис в стране является результатом гибридной агрессии белорусского режима.

3 августа МВД Литвы распорядилось отправлять иностранцев, пересекающих границу страны в не предназначенных для этого местах, обратно на погранпункты с Беларусью.

Возведение стены на литовско-белорусской границе
Возведение стены на литовско-белорусской границе
Возведение стены на литовско-белорусской границе
Возведение стены на литовско-белорусской границе
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Возведение стены на литовско-белорусской границе
Возведение стены на литовско-белорусской границе
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Возведение стены на литовско-белорусской границе
Возведение стены на литовско-белорусской границе
# Литва# Беларусь
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