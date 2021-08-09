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2021.08.09 17:41

Установка заграждения на границе — проект особой государственной важности

Радио LRT, BNS2021.08.09 17:41
Заграждение на литовско-белорусской границе
Заграждение на литовско-белорусской границе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Проект установки заграждения на границе Литвы и Беларуси будет признан проектом особой государственной важности, сообщила Служба охраны государственной границы.

Напомню, на минувшей неделе правительство одобрило предложение МВД о специальном законе, позволяющем в срочном порядке установить стену на границе с Беларусью.

«Незаконная миграция, с которой сегодня сталкивается Литва, — бремя для нашей страны, а физический барьер — одно из важнейших средств устранения чрезвычайной ситуации, поэтому эту задачу необходимо выполнить как можно скорее», — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Президент Гитанас Науседа высказал мнение, что физический барьер на границе с Беларусью должен быть возведен менее чем за два года.

«Мы должны возвести стену раньше и не жалеть для этого ресурсов», - заявил в понедельник журналистам президент.

«Сегодня это не вопрос цены, не вопрос ограниченных ресурсов, сегодня это государственный приоритет номер один, и мы должны этот приоритет реализовать не за два года, а значительно быстрее», - подчеркнул он

Предположительная стоимость проекта – около 150 миллионов евро.

Заграждение на литовско-белорусской границе
Заграждение на литовско-белорусской границе
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Заграждение на литовско-белорусской границе
# Литва
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