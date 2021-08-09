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2021.08.09 16:03

Глава МИД Литвы - за новые санкции Минску и непризнание решений Лукашенко

BNS2021.08.09 16:03
Г. Ландсбергис и С. Тихановская
Г. Ландсбергис и С. Тихановская / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

В понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении Беларуси и не признавать решения авторитарного президента Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в годовщину президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен нелегитимный лидер этой страны А. Лукашенко.

"Невзирая на то, что Литва сейчас вовлечена в разрешение миграционного кризиса, который также связан с белорусским режимом, мы видим, что давление на белорусский режим не должно снижаться", – заявила журналистам на пресс-конференции с главой МИД Литвы лидер белорусской оппозиции Светлатна Тихановская.

"Дискуссии проходят по поводу дополнительных санкций, которые были бы конкретно связаны с миграционным кризисом, а также по вопросу мер, которые должны быть введены для оказания давления на режим", – добавил глава МИД Литвы.

Министр также отметил, что международное сообщество не должно признавать международные договора, заключенные А. Лукашенко, например, соглашения с Россией о союзном государстве, а также изменения в Конституции Беларуси, которые будут внесены в период правления А. Лукашенко.

"Нелегитимный президент не может заключать легитимные договора или обеспечивать легитимные изменения Конституции", – сказал Г. Ландсбергис.

Литва и другие страны Запада называют президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа прошлого года, фальсифицированными и не признают А. Лукашенко законно избранным президентом.

Тихановская: За год режим превратился в террористический

С. Тихановская
С. Тихановская / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Кандидат от оппозиции С. Тихановская была вынуждена покинуть страну и живет в Литве.

На пресс-конференции она отметила, что международная общественность должна оставаться последовательной и пропагандировать единую внешнюю политику.

По словам лидера белорусской оппозиции, страны Запада должны поддержать Литву и другие соседние с Беларусью государства. "В Беларуси сейчас происходит революция, но наши соседи также от этого страдают", – сказала С. Тихановская.

"Мы должны оставаться последовательными, "приземленными", а демократические страны должны быть последовательными в реализации своей внешней политики", – добавила она.

После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые подавлялись силой и репрессиями. До сих пор Беларуси идут суды над протестуюими, около 600 человек объявлены политическими заключенными.

После выборов ЕС принял несколько пакетов санкций в отношении Беларуси, последний включает экономические ограничения, введенные после того, как минский режим принудил к посадке гражданский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, и задержал летевшего в нем блогера Романа Протасевича и его девушку.

Вспоминая эти события, С. Тихановская заявила: "За год режим из законного превратился в террористический".

Она поблагодарила Литву за принципиальную позицию и ее "приверженность к общедемократическим ценностям", невзирая на то, что помощь белорусскому гражданскому обществу повлекла за собой нынешний миграционный кризис.

Г. Ландсбергис и С. Тихановская
С. Тихановская
Г. Ландсбергис и С. Тихановская
Г. Ландсбергис и С. Тихановская
1 / 2J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
С. Тихановская
С. Тихановская
2 / 2J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Г. Ландсбергис и С. Тихановская
С. Тихановская
# Литва# Беларусь
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