Премьер Литвы выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Ковалёва

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните выразила соболезнования в связи с кончиной известного российского правозащитника, бывшего диссидента, лауреата Премии Свободы Сергея Ковалёва.

"Вся жизнь этой отважной личности была отдана борьбе с советским гнетом, с господствовавшим тогда режимом унижения и лжи", – говорится в соболезновании главы правительства.

И. Шимонате отметила, что, С. Ковалев, выступая за права человека, активно сотрудничал с литовскими диссидентами, вместе подготовил и подписал важные документы, разоблачавшие преступления, способствовал распространению на Западе подпольной "Хроники Литовской Католической Церкви".

"В связи с кончиной великого борца за свободу Сергея Ковалева я выражаю соболезнования семье, близким и всем, кому выдалась честь знать этого борца за справедливость", – говорится в соболезновании, опубликованном пресс-службой правительства Литвы.

Сергей Ковалев (в центре) / AP nuotr.

Известный правозащитник С. Ковалев скончался в понедельник утром на 92-ом году жизни.

Он стал первым лауреатом учреждённой в 2011 году Сеймом Литвы Премии свободы. Этой паремией ежегодно в литовском парламенте награждаются лица за заслуги в сфере защиты прав человека, демократии и свободы.

С. Ковалев родился в 1930 году в Украине, в 1954 году получил диплом биофизика в Московском государственном университете. В 1969 году вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, первой независимой общественной правозащитной ассоциации в стране. Он также активно участвовал в издании диссидентских периодических изданий.

В Москве С. Ковалев встречался и сотрудничал с литовскими диссидентами. В 1974 году был арестован и осужден в Вильнюсе. Его обвинили в антисоветской агитации, на семь лет он был сослан в ГУЛАГ в Пермском регионе, позднее три года он провел в ссылке на Калыме.

В 1995 и в 1996 годах С. Ковалева выдвигали на Нобелевскую премию мира.