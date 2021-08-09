СМИ: соратница Навального Любовь Соболь покинула Россию

Одна из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, сообщили в воскресенье несколько СМИ со ссылками на "анонимные" и "осведомлённые" источники.

По данным источника агентства "Интерфакс", Соболь улетела в Стамбул.



Ранее Преображенский суд Москвы назначил соратнице Навального наказание в виде полутора лет ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Ограничения подразумевают запреты на выход из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, смену места жительства без уведомления, выезд за пределы Москвы и области, а также посещение массовых мероприятий.

Отмечается, что теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.

Кроме признания виновной по "санитарному делу", в апреле Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.



"Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.



Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.



Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.



Радио "Свобода"



