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2021.08.15 10:30

Из-за бурной любви Исаак Левитан даже конфликтовал с Чеховым

Индре Каминцкайте, Радио LRT, LRT.lt2021.08.15 10:30
Исаак Левитан, "Осень"
Исаак Левитан, "Осень" / wikiart.org nuotr.

На нынешней территории Литвы, в Кибартай, родился знаменитый российский художник Исаак Левитан, однако здесь он провел только 10 детских лет, а затем вместе с семьей уехал в Москву. В России он учился у известнейших художников того времени – Василия Перова, Алексея Саврасова, Василия Поленова. «Кистью всех трех его учителей водило восхищение природой своей страны, и Левитан перенял эту творческую черту», – сказала Радио LRT профессор Художественной академии, историк искусства Гедре Янкявичюте.

Исаак Левитан прославился как превосходный пейзажист, писавший российскую природу и создававший «самые русские пейзажи всех времен». Хотя в то время в Российской империи царил сильный антисемитизм и Исаак Левитан испытал его на себе, современники рано заметили и полюбили этого художника.

Камни памяти
Камни памяти / LRT.lt

В цикле «Камни памяти» LRT отдает дань памяти выдающимся литвакам, родившимся, жившим в Литве или разъехавшимся из Литвы по всему миру. Тридцать первая история цикла посвящена Исааку Левитану.

В Кибартай (Вилкавишкский район) стоит памятник знаменитому художнику еврейского происхождения Исааку Левитану. По словам Гедре Янкявичюте, Левитан учился в том числе и у пейзажиста Алексея Саврасова.

«Именно по стопам Саврасова Левитан отправился в Поволжье, где написал не один пейзаж, прославивший его имя, – говорит Г. Янкявичюте. – Учитель оказал очень сильное влияние на творчество ученика».

Гедре Янкявичюте
Гедре Янкявичюте / BNS nuotr.

Еще один педагог, Василий Поленов, познакомил Левитана с французской живописью. «Конечно, важно, что кистью всех трех его учителей водило восхищение природой своей страны, и Левитан перенял эту творческую черту, и публика была ему очень за это благодарна», – говорит историк искусства.

Валентин Серов. Портрет Исаака Левитана
Валентин Серов. Портрет Исаака Левитана / Wikipedia

Таким образом, Исаак Левитан прославился как превосходный художник-пейзажист, певец русской природы. По словам профессора Художественной академии, другие живописцы называли Левитана золотой березкой. «Все-таки самым русским его пейзажем считается панорама Волги, где он как бы с горы смотрит на водную гладь и мыс с маленькой церквушкой.

Несмотря на мрачноватый колорит, изображение завораживает бескрайностью просторов и безмятежностью. Картина называется «Над вечным покоем». Его называют самым русским пейзажем всех времен», – говорит Г. Янкявичюте.

Исаак Левитан, "Над вечным покоем"
Исаак Левитан, "Над вечным покоем" / wikiart.org nuotr.

Историк искусства напоминает, что творчество Левитана неоднозначно воспринималось в России уже только из-за национальности художника. «Далеко не все современники хотели, чтобы Левитана называли мастером русской живописи. Ведь он был евреем. В годы его юности и зрелости евреям было непросто жить в царской империи, – говорит историк искусства. – Он сам испытал это на себе и слышал немало реплик о том, что не имеет права изображать русскую природу».

Исаак Левитан, "Речка"
Исаак Левитан, "Речка" / wikiart.org nuotr.

Несмотря на то, что в российском обществе бытовал сильный антисемитизм, современники рано заметили Левитана и полюбили его творчество. «Среди его поклонников были представители зарождающейся российской буржуазии, – как помещики, так и интеллектуалы. Ему покровительствовал состоятельный меценат Савва Морозов. Одним из ближайших друзей Левитана был писатель Антон Чехов», - говорит собеседница.

Исаак Левитан, "После дождя. Плёс"
Исаак Левитан, "После дождя. Плёс" / wikiart.org nuotr.

Художник Валентин Серов, которого также опекал Савва Морозов, написал широко известный портрет Левитана. «Благодаря ему мы видим, что Левитан был невероятно красивым человеком. Естественно, он пережил ряд бурных любовных историй, и эти истории не только описаны в мемуарной литературе, но и легли в основу художественных произведений. Например, в сюжете рассказа «Попрыгунья» Антон Чехов использовал некоторые моменты взаимоотношений Левитана, его ученицы Софьи Кувшинниковой и её мужа, врача Дмитрия Кувшинникова. В результате даже возникла определенная конфликтная ситуация между Чеховым и Левитаном», - рассказывает историк искусства Г. Янкявичюте.

Исаак Левитан, "Цветущие яблони"
Исаак Левитан, "Цветущие яблони" / wikiart.org nuotr.

Профессор Художественной академии сожалеет, что Исаак Левитан прожил до обидного короткую жизнь. Дважды переболев тифом, он скончался в 39-летнем возрасте.

Рассказ об Исааке Левитане слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):


Подготовил Висмантас Жуклявичюс

Исаак Левитан, "Осень"
Камни памяти
Гедре Янкявичюте
Валентин Серов. Портрет Исаака Левитана
Исаак Левитан, "Над вечным покоем"
Исаак Левитан, "Речка"
Исаак Левитан, "После дождя. Плёс"
Исаак Левитан, "Цветущие яблони"
Исаак Левитан, "Осень"
Исаак Левитан, "Осень"
1 / 8wikiart.org nuotr.
Камни памяти
Камни памяти
2 / 8LRT.lt
Гедре Янкявичюте
Гедре Янкявичюте
3 / 8BNS nuotr.
Валентин Серов. Портрет Исаака Левитана
Валентин Серов. Портрет Исаака Левитана
4 / 8Wikipedia
Исаак Левитан, "Над вечным покоем"
Исаак Левитан, "Над вечным покоем"
5 / 8wikiart.org nuotr.
Исаак Левитан, "Речка"
Исаак Левитан, "Речка"
6 / 8wikiart.org nuotr.
Исаак Левитан, "После дождя. Плёс"
Исаак Левитан, "После дождя. Плёс"
7 / 8wikiart.org nuotr.
Исаак Левитан, "Цветущие яблони"
Исаак Левитан, "Цветущие яблони"
8 / 8wikiart.org nuotr.
Исаак Левитан, "Осень"
Камни памяти
Гедре Янкявичюте
Валентин Серов. Портрет Исаака Левитана
Исаак Левитан, "Над вечным покоем"
Исаак Левитан, "Речка"
Исаак Левитан, "После дождя. Плёс"
Исаак Левитан, "Цветущие яблони"
# Культура# Камни памяти# евреи
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