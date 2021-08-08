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2021.08.08 11:41

Тихановская подчеркнула значимость западных санкций против режима в Беларуси

DW2021.08.08 11:41
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская / AP nuotr.

Лидер белорусской оппозиции считает, что экономическое и политическое давление может заставить режим изменить свое поведение, освободить политзаключенных и сесть за стол переговоров.

Спустя год после начала протестов в Беларуси лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в очередной раз подчеркнула насколько важны западные санкции против режима в Минске. "Мы считаем, что экономическое и политическое давление может способствовать тому, что режим изменит свое поведение, заставит его вступить в диалог с белорусами, освободить политических заключенных и сесть за стол переговоров", - заявила она в интервью, опубликованном агентством dpa в воскресенье, 8 августа.

По словам Тихановской, сегодня ее соотечественники, вынужденные жить в разных странах мира, опасаются силовых структур авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко. "В настоящий момент никто не может чувствовать себя в безопасности, даже я. Я не знаю, как далеко простирается рука режима", - отметила она, напомнив, в частности, дело белорусского эмигранта и активиста Виталия Шишова, который недавно был найден мертвым в Украине.

Дело белорусской бегуньи Кристины Тимановской также показало, что любой может стать жертвой "репрессивного аппарата" Лукашенко, указала Тихановская. "Любое неправильное движение или открытое заявление - даже если оно не носит политического характера - может привести к аресту и тюремному заключению", - отметила она. Кроме того, происходящие в последние дни многочисленные случаи пересечения границы ЕС незаконными мигрантами с территории Беларуси, также свидетельствуют о том, что режим Лукашенко является "угрозой и для людей из других стран".

Не были готовы к такой жестокости со стороны режима

Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис
Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Комментируя спад протестной активности в Беларуси, Тихановская заявила, что оппозиционеры "не были готовы к такой жестокости со стороны режима". При этом, по ее мнению, государственное насилие и репрессии выявили прежде всего "слабость режима, но не его силу".

Однако, оглядываясь назад, лидер оппозиции приходит к обнадеживающему выводу: белорусское гражданское общество за последние двенадцать месяцев стало сильнее, а люди - более политизированными.

Тихановская намерена и дальше бороться за победу белорусского демократического движения. "Это очень тяжело, - призналась она, - но тем, кто в тюрьме, еще хуже. И поэтому у тебя нет права сдаваться".

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года и, согласно официальным данным, победу на них уже в первом туре одержал Александр Лукашенко, баллотирующийся на пост главы государства в шестой раз. ЦИК Беларуси насчитал ему 80,1 процента голосов. Светлана Тихановская, ставшая лидером объединенной оппозиции, получила якобы лишь 10,12 процента. Многие жители Беларуси сочли результаты выборов сфальсифицированными. В Минске и других крупных городах начались мирные протестные акции, которые жестоко подавлялись белорусскими силовиками. По оценкам немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco - Partnership for Human Rights, за последние 12 месяцев в стране произведено более 40 000 арестов, задокументировано по крайней мере 1800 сообщений о пытках, число политзаключенных в Беларуси превысило 600 человек.

ЕС не признал итоги президентских выборов в Беларуси и принял уже четыре пакета санкций против режима Александра Лукашенко.

DW

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
1 / 2AP nuotr.
Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис
Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис
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