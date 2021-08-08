Ирак готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси

Посол Ирака в Москве объявил, что 10 августа авиакомпания "Иракские авиалинии" выполнит эвакуационный рейс из Минска.

Авиакомпания "Иракские авиалинии" организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, не имеющих возможности покинуть Беларусь. Такое заявление сделал вечером в субботу, 7 августа, посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани на своей странице в соцсети Twitter.

تعلن سفارة جمهورية العراق في روسيا من ان الخطوط الجوية العراقية ستنظم رحلة اجلاء للمواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا يوم الثلاثاء 10/ 8 / 2021 وسيتواجد الوفد القنصلي التابع للسفارة في مكتب الخطوط الجوية العراقية وفي المطار لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين الكرام. pic.twitter.com/J1orXf3Y4r — د. عبدالرحمن حامد الحسيني (@ahmhy2010) August 7, 2021

Ранее в тот же день, 7 августа, Управление гражданской авиации Ирака сообщило о распоряжении правительства страны временно отменить все рейсы в Минск.

За день до этого МИД Ирака заявил, что внимательно следит за проблемой иракских мигрантов и тем, каким опасностям они подвергаются. На странице министерства в соцсети Twitter говорится, что иракцы "были и остаются мишенью для сетей незаконного ввоза и торговли людьми". Дипломаты призвали своих сограждан "не попадаться в ловушку" контрабандистов.

Сообщение белорусских СМИ об "убитом" на границе иракце

4 августа белорусское государственное информагентство БелТА опубликовало статью о том, что сотрудники погранзаставы "Бенякони" обнаружили в Вороновском районе, на участке поля вблизи белорусско-литовской границы 39-летнего гражданина Ирака "в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями".

Несмотря на оказанную ему первую медицинскую помощь, мужчина скончался, говорилось в новости. В итоге Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В Вильнюсе это сообщение назвали дезинформацией и "сказками братьев Гримм". По мнению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, распространение подобной информации является примером ведения (Беларусью. - Ред.) гибридной войны против ее страны.

Реакция Литвы и ЕС на решение Ирака отменить полеты в Минск

Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис приветствовал решение иракских властей отменить все рейсы в Минск. "Только работая вместе, мы сможем победить преступные сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Я искренне надеюсь, что и другие авиакомпании отменят полеты в Беларусь", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

I welcome the decision of Iraqi government to suspend all flights to Minsk. Only working together we may dismantle networks of smuggling people to the EU. I do expect other airlines to suspend the flights to #Belarus — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) August 7, 2021

Аналогично высказался в этой связи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Предотвращение превращения мигрантов в инструмент политики - в интересах ЕС, констатировал он.

Нелегальная миграция из Беларуси в Литву

Из-за усиления потока нелегальной миграции со стороны Беларуси в Литву в начале июля Вильнюс объявил в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуации.

По данным МВД Литвы, с начала 2021 года белорусско-литовскую границу нелегально пересекли 3832 мигранта. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Судя по статистике литовских властей, среди иностранцев, пытающихся тайком перебраться в их государство со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

3 августа в МВД Литвы завили, что иностранцев, которые пересекли границу с Литвой в не предназначенных для этого местах, будут отправлять обратно на погранпункты с Беларусью.

DW