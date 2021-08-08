Новости

2021.08.08 14:15

На Кубе разрешили создавать малые и средние предприятия

DW2021.08.08 14:15
Куба
Куба / AP nuotr.

Власти Кубы продолжат обновлять экономическую модель, заявил президент Диас-Канель. Республику ранее впервые за десятилетия охватили протесты из-за состояния экономики.

Государственный совет Кубы принял закон, регулирующий создание и деятельность малых и средних компаний со штатом до 100 сотрудников. "Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по обновлению экономической модели" республики, заявил президент республики Мигель Диас-Канель в субботу, 7 августа.

Кубинские власти в феврале приняли решение привлекать в государственную экономику частный бизнес, открыв большинство отраслей для деятельности малых предпринимателей и самозанятых. Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей.

Куба
Куба / AP nuotr.

Массовые протесты на Кубе

В середине июля Кубу впервые за несколько десятилетий охватили массовые антиправительственные протесты. Тысячи человек выразили свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране, а также требовали демократических прав и свобод. В ходе акций сотни демонстрантов были задержаны, как минимум один человек погиб. Гавана обвинила США в попытке спровоцировать волнения.

Экономика островной республики в 2020 году рухнула на 11 процентов из-за санкций США и влияния пандемии COVID-19 на туризм - одну из главных статей дохода экономики. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса. В январе на Кубе началась масштабная денежная реформа, цель которой - устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.

DW

Куба
Куба
Куба
Куба
1 / 2AP nuotr.
Куба
Куба
2 / 2AP nuotr.
Куба
Куба
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