Новости

2021.08.07 19:20

Во Франции идут протесты против ужесточения мер по борьбе с COVID-19

DW2021.08.07 19:20
Протесты во Франции
Протесты во Франции / AP nuotr.

Начиная с 24 июля тысячи французов в четвертый раз выходят на улицы страны с протестом против расширения действия "санитарных пропусков" и обязательной вакцинации медработников.

В Париже и десятках других городов Франции в субботу, 7 августа, состоялись массовые протесты против ужесточения правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, предполагающих, кроме прочего, обязательную вакцинацию медработников и расширение действия так называемых "санитарных пропусков".

Подобные массовые протесты проходят во Франции уже в четвертый раз за последние две недели. Как сообщает онлайн-издание RFI, заявки на проведение демонстраций 7 августа были поданы в 150 французских городах, в том числе Париже, Тулузе, Лионе, Монпелье, Бордо и Ницце.

При этом во французской столице было объявлено сразу о четырех акциях, в которых суммарно собираются принять участие более 10 тысяч человек. В Ницце, по данным французского телеканала BFMTV, на протесты вышли от 10 до 20 тысяч человек.

Против чего протестуют французы

Возмущение протестующих вызывают ужесточенные меры по борьбе с пандемией коронавируса, прописанные в новом законе о расширенном применении "санитарных пропусков". С 9 августа они станут во Франции обязательными для посещения ресторанов и путешествия на поездах дальнего следования и самолетах, совершающих внутренние рейсы. Речь идет о документах, подтверждающих, что их обладатель привит от коронавируса или недавно переболел COVID-19.

Кроме того, новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых.

5 августа Конституционный совет Франции признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.

Предыдущие протесты против "санпропусков" во Франции

24 июля по всей Франции прошли 168 демонстраций против ужесточения мер по борьбе с пандемией и обязательной вакцинации медработников, в которых приняли участие в общей сложности около 160 000 человек. В этот день полиция сообщила о нескольких десятках задержаний по всей стране, а министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен осудил действия протестующих, заявив, что насилию с их стороны подверглись полицейские, жандармы и журналисты.

Неделей позже, 31 июля, общее число участников акций протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией, по данным МВД Франции, составило 200 000 человек, причем 14 000 из них вышли на улицы столицы.

5 августа массовая протестная акция прошла также возле Пале-Руаяль в Париже, где заседает Конституционный совет.

DW

Протесты во Франции
Протесты во Франции
1 / 1AP nuotr.
Протесты во Франции
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Габриэлюс Ландсбергис
4 ч. назад

Ландсбергис: решение Ирака приостановить полеты - серьезный шаг к разрешению кризиса

Лагерь мигрантов
7 ч. назад

Власти Литвы пообещали выдавать по €300 проникшим в страну мигрантам без визы

Агне Билотайте
7 ч. назад

А. Билотайте: В модульных домах в Мядининкай мигрантов поселят на следующей неделе

Коронавирус в Италии
7 ч. назад

Handelsblatt: Больше прав для привитых людей? Во многих странах появляется двухклассовое общество

Яна Максимова и Андрей Кравченко
8 ч. назад

Белорусские спортсмены о своем отъезде: "После Олимпиады за нами бы пришли"

Ингрида Шимоните
8 ч. назад

И. Шимоните: Если не хотите вакцинироваться, тест придется делать за свой счет

Владимир Зеленский
8 ч. назад

Сергей Руденко. Зеленский идет на окончательный разрыв с Россией

Михаил Ходорковский
8 ч. назад

Центр "Досье" Ходорковского продолжит работу

Главная страница сайта Tribuna.com
9 ч. назад

В Беларуси признали экстремистским спортивный сайт Tribuna.com

Коронавирус в Литве
9 ч. назад

В Литве выявлено 496 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

Лагерь мигрантов
2021.08.07 13:16

Власти Литвы пообещали выдавать по €300 проникшим в страну мигрантам без визы

Ингрида Шимоните
2021.08.07 12:08

И. Шимоните: Если не хотите вакцинироваться, тест придется делать за свой счет

Коронавирус в Литве
2021.08.07 10:24

В Литве выявлено 496 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

Центр вакцинации в Вильнюсе
2021.08.07 09:37

В Литве привито почти две трети взрослого населения, но темпы вакцинации несколько снизились

Владимир Зеленский
2021.08.07 11:32

Сергей Руденко. Зеленский идет на окончательный разрыв с Россией

Яна Максимова и Андрей Кравченко
2021.08.07 12:23

Белорусские спортсмены о своем отъезде: "После Олимпиады за нами бы пришли"

Мигранты
2021.08.07 08:04

Премьеры Литвы и Польши призывают ЕС расширить санкции против Беларуси

Агне Билотайте
2021.08.07 12:56

А. Билотайте: В модульных домах в Мядининкай мигрантов поселят на следующей неделе

Габриэлюс Ландсбергис
2021.08.07 16:12

Ландсбергис: решение Ирака приостановить полеты - серьезный шаг к разрешению кризиса

Михаил Ходорковский
2021.08.07 11:27

Центр "Досье" Ходорковского продолжит работу