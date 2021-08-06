CNN: американская разведка получила доступ к базе вирусов из лаборатории в Ухане

Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Изучение документации может позволить проверить гипотезу о лабораторном происхождении вируса. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на свои анонимные источники, знакомые с темой.

Уханьский институт вирусологии — один из нескольких крупнейших в мире центров исследования коронавирусов. Именно в Ухане началась вспышка коронавируса нового типа COVID-19, переросшая в пандемию. Совпадение этих фактов дало повод для рождения теории о лабораторном происхождении болезни.

Теперь американская разведка имеет возможность проверить её, изучив полученный массив данных, сообщает канал. По информации журналистов, база с генетической информацией 22 тысяч образов вирусов, будет изучена с помощью суперкомпьютеров.



Кроме того, разведывательному сообществу необходимо найти учёных, которые, с одной стороны, имеют достаточную квалификацию, чтобы интерпретировать полученные документы, с другой — они должны иметь доступ к секретной информации, с третьей — знать китайский язык. Поиск таких экспертов может оказаться проблемой, — утверждает один из источников канала.

Лабораторное происхождение вируса не обязательно означает, что он был создан искусственно. Он мог быть найден в природе и "сбежать" из лаборатории во время изучения. После вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий.



А в 2018 году американские чиновники предупреждали о неадекватных опасности мерах предосторожности в лаборатории в Ухане и проводящихся там опасных экспериментах с летучими мышами, сообщила газета The Washington Post.

Китайские власти категорически отрицают теорию лабораторного происхождения вируса и отказываются сотрудничать с другими странами для её изучения. Внутри Китая государственная пресса способствует распространению теории, согласно которой коронавирус появился в стране из-за границы.



Радио "Свобода"