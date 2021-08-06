Новости

2021.08.06 17:07

CNN: американская разведка получила доступ к базе вирусов из лаборатории в Ухане

:
Радио «Cвобода»2021.08.06 17:07
Институт вирусологии в Ухане
Институт вирусологии в Ухане / фото REUTERS

Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Изучение документации может позволить проверить гипотезу о лабораторном происхождении вируса. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на свои анонимные источники, знакомые с темой.

Уханьский институт вирусологии — один из нескольких крупнейших в мире центров исследования коронавирусов. Именно в Ухане началась вспышка коронавируса нового типа COVID-19, переросшая в пандемию. Совпадение этих фактов дало повод для рождения теории о лабораторном происхождении болезни.

Теперь американская разведка имеет возможность проверить её, изучив полученный массив данных, сообщает канал. По информации журналистов, база с генетической информацией 22 тысяч образов вирусов, будет изучена с помощью суперкомпьютеров.

Кроме того, разведывательному сообществу необходимо найти учёных, которые, с одной стороны, имеют достаточную квалификацию, чтобы интерпретировать полученные документы, с другой — они должны иметь доступ к секретной информации, с третьей — знать китайский язык. Поиск таких экспертов может оказаться проблемой, — утверждает один из источников канала.

Лабораторное происхождение вируса не обязательно означает, что он был создан искусственно. Он мог быть найден в природе и "сбежать" из лаборатории во время изучения. После вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий.

А в 2018 году американские чиновники предупреждали о неадекватных опасности мерах предосторожности в лаборатории в Ухане и проводящихся там опасных экспериментах с летучими мышами, сообщила газета The Washington Post.

Китайские власти категорически отрицают теорию лабораторного происхождения вируса и отказываются сотрудничать с другими странами для её изучения. Внутри Китая государственная пресса способствует распространению теории, согласно которой коронавирус появился в стране из-за границы.

Радио "Свобода"

Институт вирусологии в Ухане
Институт вирусологии в Ухане
1 / 1фото REUTERS
Институт вирусологии в Ухане
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Лаурa Асадаускайте-Заднепровскене
7
1 ч. назад

У Литвы - первая медаль на Олимпийских играх в Токио

7
Вакцинация в Литве
1 ч. назад

В Литве разрешили комбинировать вакцины от COVID-19

Мигранты в Друскиникай
2 ч. назад

Любаевас рассказал, что происходит с мигрантами, которые не могут попасть в Литву

Карта Литвы
3 ч. назад

Литва, Грузия, Украина: истории людей, которые уехали в эти страны из России

Мария Колесникова
3 ч. назад

Немецкая коллега о Колесниковой: мы с восхищением наблюдали, как из музыканта она становилась политиком

Коронавирус в Бразилии
3 ч. назад

Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Г. Ландсбергис
4 ч. назад

Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет

На литовско-белорусской границе
4 ч. назад

Правозащитник наблюдал за мигрантами на границе: это была одна из самых трудных ночей в моей жизни

К. Тимановская
6 ч. назад

МОК лишил аккредитации в Токио тренера белорусских легкоатлетов

Клайпеда
6 ч. назад

В Литве - 528 новых случаев коронавируса

На литовско-белорусской границе
2021.08.06 13:16

Правозащитник наблюдал за мигрантами на границе: это была одна из самых трудных ночей в моей жизни

Мигранты в Друскиникай
2021.08.06 15:44

Любаевас рассказал, что происходит с мигрантами, которые не могут попасть в Литву

Клайпеда
2021.08.06 10:54

В Литве - 528 новых случаев коронавируса

Протесты в Беларуси
2021.08.06 08:24

CNN предполагает наличие "лагеря для политзаключенных" под Минском

Г. Ландсбергис
2021.08.06 13:44

Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет

И. Шимоните
2021.08.06 10:21

Литва обсудит с ЕС возмещение затрат на строительство стены на границе

Карта Литвы
2021.08.06 14:23

Литва, Грузия, Украина: истории людей, которые уехали в эти страны из России

Лаурa Асадаускайте-Заднепровскене
7
2021.08.06 16:23

У Литвы - первая медаль на Олимпийских играх в Токио

7
Коронавирус в Бразилии
2021.08.06 13:59

Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Мария Колесникова
2021.08.06 14:09

Немецкая коллега о Колесниковой: мы с восхищением наблюдали, как из музыканта она становилась политиком