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2021.08.07 12:56

А. Билотайте: В модульных домах в Мядининкай мигрантов поселят на следующей неделе

BNS2021.08.07 12:56
Агне Билотайте
Агне Билотайте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что в модульных домах на территории Училища пограничников в Мядининкай мигрантов поселят на следующей неделе.

"В этом месте у нас будет возможность поселить около 1 тыс. нелегальных мигрантов", - сказала министр журналистам в Мядининкай.

По ее словам, сначала сюда переведут мигрантов с погранзастав, чтобы можно было освободить пограничников от непрямых служебных функций.

"Приоритет - разгрузить заставы, на которых сейчас живут нелегальные мигранты. Наша цель, чтобы должностные лица могли делать свою работу, а мигранты жили там, где положено", - сказала А. Билотайте.

Она еще раз повторила, что в первую очередь в модульные дома будут переведены матери с детьми и другие лица из уязвимых групп.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Агне Билотайте
Агне Билотайте
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Агне Билотайте
# Литва
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