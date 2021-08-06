Новости

2021.08.06 15:44

Любаевас рассказал, что происходит с мигрантами, которые не могут попасть в Литву

BNS2021.08.06 15:44
Мигранты в Друскиникай
Мигранты в Друскиникай / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Желающие незаконно попасть в Литву мигранты могут скапливаться на границе с Беларусью, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Мы не можем на 100% знать, где они. Мы представляем, что они остаются на приграничном участке, и их там сейчас действительно может быть довольно много. Ситуация там тоже очень сложная", - сказал журналистам Р. Любаевас.

По его словам, действия мигрантов, оставшихся на приграничном участке, прогнозировать трудно.

"Трудно прогнозировать, возможно несколько вариантов. Они могут пытаться снова попасть в Литву, могут выбрать другой маршрут - через Латвию или через Польшу. Очень трудно прогнозировать их действия", - сказал глава СОГГЛ.

Он отметил, что мигранты стали чаще пытаться попасть из Беларуси в Польшу.

"Польские коллеги заметили, что все больше групп (мигрантов - ред.) пытаются пройти границу Беларуси и Польши. Мы считаем, что это может быть результатом применения наших действий", - сказал Р. Любаевас.

Из-за усиления потока нелегальной миграции со стороны Беларуси 2 июля Литва объявила в стране режим чрезвычайной ситуации. По мнению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сложившаяся ситуация - результат политики нелегитимного правителя Беларуси Александра Лукашенко, которая означает начало гибридной атаки.

Мигранты в Друскиникай
Мигранты в Друскиникай
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Мигранты в Друскиникай
# Литва
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