Год после выборов. Белорусская активистка Ольга Паук: мы вырастили монстра, и мы тоже в этом виноваты

«Если у Литвы был опыт борьбы с советским режимом, то мы из Советского Союза так и не вышли», - констатирует белорусская активистка Ольга Паук, которая вместе с мужем переехала в Литву.

9 августа 2020 года Александр Лукашенко объявил себя победителем на выборах президента Беларуси. Тогда сотни тысяч возмущенных фальсификациями белорусов наводнили улицы своих городов, призывая А. Лукашенко уйти. Тысячи из них за этот год были задержаны, сотни получили длительные тюремные сроки. Многие были вынуждены покинуть Беларусь.

Среди вынужденных уехать - педагог Ольга и ее муж Андрей. Они родом из небольшого белорусского поселка Октябрьский в Гомельской области. Почти 10 лет пара вела борьбу с бездействием местных властей видеоблоге на канале Youtube «Рудабельская паказуха». Историческое название поселка – Рудобелка, отсюда и название блога.

На президентских выборах 2020 года в Беларуси Ольга Паук была одним из наблюдателей на участке в своей родной школе, где ей всячески мешали выполнять свой гражданский долг, из-за чего ее муж был задержан на 15 суток.

«Мы вырастили монстра, и мы тоже в этом виноваты», - сказала Ольга в интервью LRT.lt.

— 9 августа исполняется ровно год с момента проведения в Беларуси президентских выборов. По вашим воспоминаниям, была ли у вас в те дни хоть какая-то надежда, что у Беларуси будет новый президент?



Протесты в Беларуси / AP nuotr.

— В те дни безусловно была, да, ещё после выборов была надежда, что все изменится, здравый смысл победит. Я в это верила ещё недели три. Потом уже, когда режим всех избил и немножко завис в этом состоянии, не понимая, что делать, тогда, как мне кажется, у нас был шанс. Но когда вернулись репрессии, стало понятно, что что они пришли в себя и знают, что делать дальше, то есть пойдут по привычной схеме.

— Вы были наблюдателем на избирательном участке, что уже само по себе уникальное событие. Расскажите, пожалуйста, на каком именно участке вы присутствовали и что там происходило?

— Так как сама я жила в провинциальный части Беларуси, можно сказать, в маленьком городе, там я и оставалась. Я была активистом, естественно, мне был интересен исход выборов именно на территории моего района. Я пошла наблюдателем в одну из деревенских школ, это моя родная школа. Такой выбор был сделан мною сознательно, потому что я знаю этих людей очень давно. И они знают мои взгляды, и знают, что я не поддерживаю фальсификации.

Что я там увидела? Я увидела, что люди туда попадают случайные, максимально молчаливые, мало чего в своей жизни добившееся. Чаще всего это, конечно, работники бюджетной сферы, либо колхозов. У нас эти люди в Беларуси содержатся на условиях рабов. У нас действует контрактная система и тобою полностью владеют. У нас в любой момент тебя могут уволить или же не отпустить с работы, если ты хочешь уволиться. Вот так эта система работает.

Этими людьми очень ловко манипулируют, подписывают их на всякие дела, которые они, может быть, и не хотели бы совершать. Так вот, если бы меня не было, то они вообще бы немного проводили времени на участке. Но из-за того, что нужно было меня оттуда выдавить, ходили все в полном составе каждый день, и конечно это их очень сильно раздражало.

Было много разговоров, например, о том, как они попали в эти комиссии, почему стали наблюдателями, и я увидела, что люди вообще не видят связи между своим уровнем жизни, зарплатами и тем, чем они занимались на этих местах. Это тотальная гражданская, политическая, финансовая безграмотность, и с такими людьми очень легко делать все, что вздумается. И такая ситуация везде, возможно, она отличается в областных городах, но в целом в стране очень плохая ситуация с тем, как люди понимают свои гражданские права. И они думают, что делают что-то хорошее, сохраняя эту систему.

Ольга Паук / D. Umbraso/LRT nuotr.

— Фиксировали ли вы какие-то нарушения?

— У меня был небольшой избирательный округ, и в те дни, когда я была на участке, нарушения не фиксировались. Но в принципе мы все в Беларуси знаем, что основное преступление совершается не во время голосования, а, как правило, уже после закрытия избирательного участка. Моя мама, которая тоже участвовала выборах и была наблюдателем, рассказывала, что обычно в этом участвует не вся избирательная комиссия, а только председатель, секретарь и милиционер. То есть подмены могут происходить в любое время – ночью, вечером, рано утром, до открытия участков. Все эту систему в стране понимают, и кто-то относится к ней с пониманием, кто-то - с возмущением, но результаты мы все наблюдаем прямо сейчас.

— Вам на участке пришлось записывать на видео петицию, в результате чего был арестован муж. Как это все происходило?

— Со мной ситуация была несколько другая, нежели с другими наблюдателями в других городах. Очень часто от них избавлялись самым циничным образом, их просто выгоняли с участка либо выводили при помощи милиционера. Часто им не давали просто пройти на территорию участка. У меня был несколько другой статус, я к тому времени уже была достаточно заметным активистам. Во-вторых, это были люди, которых я хорошо знала и это останавливало их от того, чтобы обращаться со мной слишком грубо. И поэтому они не просто выгоняли меня, всё-таки требовалось соблюдения законодательства, для этого они проводили какие-то собрания и после этих собраний выносили мне предупреждение, что я своим нахождением на участке будто бы мешаю им всякими способами.

А я им приводила контраргументы и говорила, что я здесь нахожусь в соответствии с законодательством, что я являюсь аккредитованным наблюдателем и ничего не нарушаю и что они нарушают закон, проводя такие фиктивные собрание. И именно за то, что мой муж снимал это, хотя это не запрещено законом, они написали заявление, что мой муж хулиганил, и 7 августа его забрали под стражу на 15 суток.

— Ваше обращение тогда посмотрело рекордное количество человек…

— Я уже давно не обращалась к этому видео, но это больше 150 000 просмотров. Ведь мы в Октябрьском районе уже снимали «Рудабельскую показуху» и люди знали, что это их оплот правды. Мой муж Андрей ходил по участкам и записывал показания наблюдателей о нарушениях. И самая первая информация о нарушениях, о которых стало известно в Беларуси как раз вышла из нашего района. Поэтому наш район прославился в этом смысле.

— Вы являетесь авторами блога «Рудабельская показуха» и помогали местным жителям в решении многих проблем. За этот год белорусские власти ликвидировали десятки некоммерческих организаций, последняя такая организация – это «Имена», которая помогала тысячам нуждающихся.

— Нас тоже признали экстремистами - наш канал и наш Telegram-канал. Естественно, все это не обещает ничего хорошего. Сам режим пытается себя спасать и, по-моему, уже весь мир заметил, насколько нелогичны его действия. Я не знаю, на что они надеются, искореняя эту элементарную социальную помощь, которой они на самом деле не занимались.

Государство не занималось помощью инвалидам, больным детям, это всё делали гражданские организации. И сейчас наиболее сильно пострадают эти люди, которые являлись целевой группой этих организаций. Но пострадает и само государство, потому что количество недовольных будет расти, и государству также придётся как-то на это реагировать и тратить больше ресурсов, чтобы вести с этими людьми какую-то коммуникацию. Многие работники этих организаций уехали, из тех, кто ещё не сидит, и потом просто будет некому даже выполнять эту работу.

Протесты в Беларуси / AP nuotr.

— А вам не кажется, что режиму уже наплевать на то, что чувствуют люди? Идёт просто тотальное закручивание гаек, хватают всех, в том числе, например, философа Владимира Мацкевича…

— Это так, и я хочу сказать, что этому режиму уже давным-давно наплевать, что чувствуют люди. Эта ситуация не новая, мы были активными на протяжении последних семи лет, и уже тогда мы теряли работы и у нас были проблемы с милицией. Это все уже было протестировано в 2010-м, в 2015-м годах, только на меньшем количестве людей.

Сейчас это превратилось в какую-то мясорубку, которая перемалывает все, что попадается, и мне не кажется, что у этого режима есть какой-то план или какая-то стратегия в этом смысле. Мне кажется, что это похоже на истерику, но какой эффект они хотят от этого получить, и действительно ли они получат то, что хотят? Ведь надежду на то, что будет как раньше, сколько ты ни сажай, нет, и не может быть, поэтому мы все в недоумении. Невозможно сказать, что будет дальше. Может быть, у нас будет ГУЛАГ в рамках страны. На самом деле, есть очень пессимистичные прогнозы, возможно, будут даже расстрелы, и вы будете работать за то, что вы просто живы. Всё может быть.

И эту ситуацию с мигрантами, которую мы сейчас наблюдаем... Тут даже интересно проследить реакцию А. Лукашенко, который никак не реагирует на убийство белорусского гражданина в Киеве, но сразу реагирует на фейковую информацию о гибели иракца и якобы берет это дело под собственный контроль.

— Да, недавно в Киеве был найден повешенным председатель организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. Вы лично и ваши белорусские соратники, проживающие в Литве, чувствуете себя в безопасности?

Виталий Шишов / Baltarusių namų Ukrainoje (Beldomua) Telegram paskyros nuotr.

— В безопасности я лично себя перестала чувствовать после инцидента с самолётом, в котором летел Р. Протасевич, и это был первый звоночек, говорящий о том, что они сумасшедшие и могут делать все, что угодно.

У вас в Литве есть музей КГБ, а в Беларуси это по-прежнему действующая структура и опыт у них большой. Единственно, немножко больше надежды на безопасность в том, что мы находимся в Литве, а не в Украине, где беспорядка во внутренних структурах больше. И там больше возможностей для подобных действий. Надеюсь, что в Литве ликвидация активистов невозможна, хотя я уверена, что за нами наблюдают, нас отслеживают, об этом говорят многие деятели протестного движения. Они замечают за собой слежку.

Поэтому расслабляться не стоит, мы до сих пор пользуемся всякими техническими средствами для сокрытия своих IP-адресов и стараемся по одному в тёмных улицах не ходить.

— Литва в данный момент обратила все свое внимание на миграционный кризис, организованным белорусским режимом, и внимания белорусским беженцам сейчас уделяется меньше. Как на это реагируют ваши соотечественники? Не стало ли им сложнее им переходить границу, оформлять в Литве документы?

— Вообще здравомыслящие белорусы, когда Литва перестала пускать мигрантов на свою территорию, были просто счастливы. Комментарии были такие: «Наконец-то, завезли здравый смысл». Я тоже согласна с тем, что когда против тебя используют безграничную наглость, на это надо как-то реагировать. Так что белорусы очень рады, что Литва себя защитила.



Мы во многих случаях чувствуем себя виноватыми из-за того, что так происходит. Из-за поддержки белорусов у Литвы сейчас такие серьезные проблемы. И мы поддерживаем идею о том, что диктатура должна быть неудобный в том числе и для тех, кто живёт в самой стране. Не может быть так, что только им хорошо, а кому-то плохо.

Но если рассмотреть борьбу с А. Лукашенко, которая велась последние 10 лет, то обидно, что Евросоюз и США не определили тогда точно уровень опасности, исходящий от него, и давали ему эти кредиты доверия на протяжении стольких лет. И признавали те же выборы, хотя они проходили по точно такой же схеме, как и в прошлом году. И вот, что называется, дождались: он себя показал во всей красе.

— Некоторые обозреватели с сожалением отмечают, что тогда, год назад, белорусам не хватило решимости идти до конца и свергнуть А. Лукашенко, хотя такой шанс был. Что вы думаете об этом?

Ольга Паук / D. Umbraso/LRT nuotr.

— Этот вопрос очень сложный, да, наверное, какой-то решительности нам не хватило. Здесь нужно понимать психологический аспект. У белорусов нет опыта борьбы за свои права. Если у Литвы был опыт борьбы с советским режимом, то мы из Советского Союза так и не вышли, и весь этот ментальный груз остается, как и надежды на Большого брата, который за тебя всё решит. Это никуда не пропало.

Если мы посмотрим, кто тогда вышел на улицы, то это в основном была интеллигенция, а такие люди надеются на закон и здравый смысл, и ты действуешь в рамках своих представлений. Ты не можешь пойти и начать бить головы камнями. Нас учили с детства поступать так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И в том, что мы вырастили такого монстра, мы в этом тоже виноваты. И сейчас можно себе рисовать разные сценарии, но единственно, чем я была разочарована, это то, что белорусы не воспользовались этим шансом забастовки.

— Вы имеете в виду общенациональную забастовку, к которой в октябре прошлого года призывала С. Тихановская?

— Да, я уверена, что это могло помочь. Но опять же, с момента выборов уже прошло много времени, и люди опять погрузились в свои страхи, финансовые проблемы. И это страшно, это просто страшно, и когда ты все время находишься на грани выживания, тебе не понятно, что такое личная безопасность, ты не знаешь, что такое частная собственность.

Я где-то читала, что один из революционеров сказал, что революцию делают не голодные, а сытые, которых три дня не кормили. А вот белорусы в таком голодном состоянии всегда, они знают, что бывает хуже, но что такое лучше, они этого не знают. И тут опять же сказывается эффект, о котором я говорила в самом начале: у нас низкая самосознательность касательно гражданских свобод, финансовых вещей, а власти проделали большую работу - они действительно отупили большую часть населения. И этому очень сложно не подчиниться, если ты не героический человек.