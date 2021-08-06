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2021.08.06 10:21

Литва обсудит с ЕС возмещение затрат на строительство стены на границе

BNS, LRT.lt2021.08.06 10:21
И. Шимоните
И. Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва намерена построить стену на границе с Беларусью на собственные средства, но обсудит возмещение затрат с Еврокомиссией, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Хотя сейчас проект придется финансировать из собственных средств, я не исключаю, что дискуссия с Еврокомиссией и другими ведомствами Евросоюза о том, что ЕС должен разделить с нами затраты на охрану границ ЕС, в будущем может быть достаточно острой и, возможно, даже результативной", - заявила в четверг передаче ЛРТ "Тема дня" глава правительства Литвы.

Она также подчеркнула, что в связи с этим важно обеспечить, чтобы проект был реализован не только в самые сжатые сроки, но и прозрачно.

"В таком случае проект лучше реализовать прозрачно и ясно, чтобы это не стало позже препятствием и мы могли бы претендовать на некоторую финансовую компенсацию", - заявила И. Шимоните.

Служба охраны госграницы предлагает возвести на границе с Беларусью проволочный забор высотой четыре метра, завершающийся вверху стержнями в форме латинской буквы "Y", на которых будет смонтирована колючая проволока.

Для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов в Литву, правительство планирует проложить на границе с Беларусью более 500 км такого ограждения.

Предположительно, его строительство обойдется в 152,460 млн евро.

Необходимость физического барьера на границе с Беларусью в ходе своего визита в Литву в понедельник подчеркнула и еврокомиссар Илва Йоханссон.

И. Шимоните
И. Шимоните
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
И. Шимоните
# Литва# Беларусь
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