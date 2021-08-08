Новости

2021.08.08 08:40

Клайпеда ожидает первый круизный лайнер

BNS2021.08.08 08:40
Судоходный канал Клайпедского порта
Судоходный канал Клайпедского порта / Klaipėdos uosto nuotr.

В этом году в Клайпеде еще не было туристов, прибывших по морю.

Из-за коронавирусных ограничений в Клайпедский порт еще не прибывал ни один круизный лайнер, однако, по информации директора Клайпедского центра туристической и культурной информации Ромены Савицкене, у приморского края еще есть надежда в этом году увидеть круизные лайнеры и крупные группы туристов из-за рубежа, сообщает приморское издание Vakarų ekspresas.

"Мы терпеливо ждем 17 августа, так как у нас есть надежда на прибытие первого в этом году круизного лайнера", - отметила она.

До пандемии на круизных лайнерах в Клайпедский порт прибывали обычно около 80 тыс. туристов.

Судоходный канал Клайпедского порта
Судоходный канал Клайпедского порта
1 / 1Klaipėdos uosto nuotr.
Судоходный канал Клайпедского порта
# Литва
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