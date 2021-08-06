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2021.08.06 08:24

CNN предполагает наличие "лагеря для политзаключенных" под Минском

Deutsche Welle2021.08.06 08:24
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси / AP nuotr.

Американские журналисты получили видеозаписи с изображением огороженного колючей проволокой строения на территории поселка Новоколосово в Минской области.

В поселке Новоколосово, находящемся в часе езды от Минска, может располагаться лагерь для политзаключенных. Такое предположение высказывают журналисты американского телеканала CNN, ознакомившиеся c рассказами очевидцев и присланными в редакцию видеозаписями. Их репортаж был опубликован в четверг, 5 августа.

По данным CNN, объект, расположенный на территории Новоколосово и занимающий площадь в 0,8 квадратных км, обнесен колючей проволокой и электрическим забором. По его периметру установлены камеры видеонаблюдения, а по его территории передвигается военная охрана. К железным прутьям прикреплена табличка с надписью "Запретная граница. Проход запрещен".

При этом канал цитирует слова Франака Вячорки - советника лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской: "Неудивительно, что (правитель Беларуси Александр Лукашенко. - Ред.) пытается создать нечто вроде тюремного лагеря, ведь новая волна протестов придет обязательно. Ее приход может быть ускорен его (Лукашенко. - Ред.) заявлениями, ее приход может быть ускорен экономической ситуацией. Она придет. Он понимает это и хочет быть подготовлен лучше, чем в прошлом, 2020-м, году".

Между тем онлайн-издание "Белсат" пишет, что в Новоколосово находится бывший военный городок в/ч 25819 (25-й арсенал Ракетных войск стратегического назначения), "в советское время тщательно засекреченный". По сведениям издания, военная база все еще находится на территории поселка.

Данные о создании лагеря для политзаключенных в Беларуси

После протестов из-за фальсификации результатов президентских выборов 2020 года в Беларуси группа активистов ByPol в октябре 2020 года выложила в сеть аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК МВД Беларуси Николая Карпенкова, рассказывает о планах по созданию в городе Ивацевичи спецлагеря "для особо острокопытных" и держать там участников протестов, "пока все не успокоится".

Правительство Беларуси назвало тогда эту аудиозапись "фейком". На просьбу телеканала CNN прокомментировать их расследование, опубликованное 5 августа, правительство Беларуси к моменту публикации материала DW не ответило.

Deutsche Welle

Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси
1 / 1AP nuotr.
Протесты в Беларуси
# В мире# Беларусь
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