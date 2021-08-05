Самолет Iraqi Airways не вылетел из Басры в Минск

В четверг утром в столицу Беларуси из города Басра предположительно не вылетел самолет авиакомпании Iraqi Airways.

Самолет из Басры должен был вылететь в 8.15 утра, а приземлиться в Минске – в 13 часов по литовскому времени.

По данным портала flightradar24.com, статус данного рейса не известен. На сайте Минского аэропорта статус рейса не указан.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что официальной информации касательно этом рейса не получено, однако известно, что самолет не неподнялся в небо.

"С официальной информацией сложно, так как мы не получили подтверждения от самой компании. По нашим сведениям, сегодня должен был состояться рейс из Басры в Минск, но самолет не вылетел. Вот такое небольшое "прояснение". Как будет дальше, покажет время", - заявил Г. Ландсбергис журналистам в четверг.

Рейс частной компании Fly Baghdad в Минск в четверг утром вылетел и должен прибыть в Беларусь в 13.25.

Накануне посол Европейского союза в Ираке Мартин Хат заявил, что авиарейсы из этой страны в Беларусь отменяются на ближайшие 10 дней.

ЕС начал переговоры с Багдадом о реадмиссии незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев.