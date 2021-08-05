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2021.08.05 08:25

ВОЗ призывает отказаться от третьей прививки в пользу бедных стран

Радио «Cвобода»2021.08.05 08:25
Вакцинация в Литве
Вакцинация в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал богатые страны временно отказаться от третьей прививки против коронавируса и передать высвободившиеся дозы нуждающимся регионам, в которых подавляющее большинство населения по-прежнему остаётся без вакцины. Об этом сообщает Reuters.

В своём заявлении руководство ВОЗ рекомендовало участникам "Большой двадцатки" и фармацевтическим гигантам помочь бедным государствам с вакцинацией.

Вашингтон уже дал ответ ВОЗ: американские власти не откажутся от третьих доз и в то же время готовы выполнить план помощи развивающимся странам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В настоящее время целый ряд стран – Израиль, Германия, Франция, США, Великобритания и другие – рассматривают возможность введения третьей дозы препарата от COVID-19 для повышения эффективности иммунного ответа в условиях распространения более опасных штаммов, однако финального решения пока не приняло ни одно правительство.

Во вторник Белый дом обнародовал информацию о том, что США поставили за рубеж уже более 110 миллионов доз вакцин от новой инфекции. Еще полмиллиарда доз будет поставлено за границу начиная с конца августа. "Важно отметить, что Соединенные Штаты не использовали и не будут использовать свои вакцины для того, чтобы добиться благосклонности других стран. Наша цель – спасать жизни", – говорится в сообщении.

Ранее США и европейские станы обвинили Россию и Китай в агрессивном ведении "вакцинной дипломатии" с целью расширения своего влияния и подрыва доверия к странам Запада. К настоящему моменту, однако, выяснилось, что Москва провалила значительную часть своих контрактов. В результате многие страны – от Гватемалы до Аргентины – заговорили о намерении расторгнуть с российской стороной договоры о покупке "Спутника V". По данным Би-би-си, сейчас объем поставок российского препарата в десять раз ниже, чем у конкурентов из Америки и КНР – Pfizer, Sinovac и Sinopharm.

Российские власти обещают выполнить обязательства по поставкам, однако ссылаются на необходимость вакцинировать в первую очередь собственное население. В России на протяжении уже нескольких несколько недель от COVID-19 ежесуточно погибает порядка 800 человек.

Радио "Свобода"

Вакцинация в Литве
Вакцинация в Литве
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вакцинация в Литве
# "Коронный укол"
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