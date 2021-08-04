Рустамас Любаевас: режим ЧС ограничит незаконную перевозку мигрантов

Режим чрезвычайной ситуации позволит должностным лицам в приграничных самоуправлениях лучше контролировать положение у границы и ограничит возможности попасть в пограничную зону участникам незаконной перевозки мигрантов, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"В условиях довольно сложной ситуации у госграницы мы бы хотели ограничить попадание таких лиц в пограничную зону", - сказал Р. Любаевас в программе ЛРТ "Тема дня".

Он уточнил, что имеет в виду участников незаконной перевозки мигрантов, которые приезжают в пограничную зону с территории Литвы, где сейчас размещены нелегальные мигранты и организуют их вывоз с территории государства. У них, как правило, есть гражданство ЕС или постоянный вид на жительство в государствах ЕС.

"Напомню, что, в соответствии с Законом о государственной границе и ее охране, для того, чтобы находиться в пограничной зоне, в каждом случае эти граждане должны получить разрешение находиться в этой зоне. Так что мы говорим и о некоторых ограничениях для таких лиц", – сказал Р. Любаевас.

МВД на прошлой неделе сообщило, что предлагает рассмотреть вопрос о введении режима ЧС на границе с Беларусью.

Ведомство утверждает, что введение ЧС позволило бы оперативнее предпринимать необходимые действия, упростило бы процедуры закупок, подключения армии и т.д..

Напомним, что литовские пограничники получили полномочия разворачивать пытающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов на основании принятого министром внутренних дел Агне Билотайте в понедельник вечером распоряжения. Так, вчера на территорию Литовской Республики не было допущено 180 мигрантов.