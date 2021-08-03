Науседа: охрана внешней границы – дело всего ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что охрана внешней границы ЕС является задачей всего Европейского Союза (ЕС), поэтому действовать следует быстро.

Он заявил об этом во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Охрана внешней границы Европейского Союза - дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", - приводятся слова Г. Науседы в распространенном в понедельник пресс-релизе.

Президент Литвы и Ш. Мишель договорились, что действия режима следует оценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, но и против всего ЕС, поэтому необходимо задействовать все дипломатические механизмы и направить усилия всех стран Содружества на усиление охраны границы.

Г. Науседа подчеркнул, что режим А. Лукашенко продолжает использовать миграционный кризис как инструмент политического давления.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Литва в связи с этим объявила режим экстремальной ситуации.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, который позволяет пограничниками разворачивать нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.