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2021.08.03 14:09

Науседа: охрана внешней границы – дело всего ЕС

BNS2021.08.03 14:09
Г. Науседа
Г. Науседа / LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что охрана внешней границы ЕС является задачей всего Европейского Союза (ЕС), поэтому действовать следует быстро.

Он заявил об этом во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Охрана внешней границы Европейского Союза - дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", - приводятся слова Г. Науседы в распространенном в понедельник пресс-релизе.

Президент Литвы и Ш. Мишель договорились, что действия режима следует оценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, но и против всего ЕС, поэтому необходимо задействовать все дипломатические механизмы и направить усилия всех стран Содружества на усиление охраны границы.

Г. Науседа подчеркнул, что режим А. Лукашенко продолжает использовать миграционный кризис как инструмент политического давления.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Литва в связи с этим объявила режим экстремальной ситуации.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, который позволяет пограничниками разворачивать нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.

Г. Науседа
Г. Науседа
1 / 1LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.
Г. Науседа
# Литва
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