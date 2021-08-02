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2021.08.02 13:37

МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской

Радио «Cвобода»2021.08.02 13:37
Olimpiniai žiedai
Olimpiniai žiedai / AP nuotr.

Решение белорусских властей отстранить бегунью Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх и попытка насильно вывезти её из Японии может привести к новым ограничениям против Минска. Об этом заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) после общения со спортсменкой.

В воскресенье, 1 августа, Тимановская отказалась садиться на рейс домой. И уже в аэропорту обратилась в полицию. После этого японские власти доставили ее в безопасное место в сопровождении адвоката. Тимановскую сняли с соревнований после её критики в соцсетях в адрес белорусских спортивных чиновников.

Легкоатлетка опасается преследования на родине и уже попросила политическое убежище в Польше. Японские СМИ пишут, что спортсменка находится на территории польской дипмиссии в Токио.

Белорусские власти говорят, что сняли Тимановскую с соревнований не по политическим мотивам, а из-за ее психологических проблем. Тимановская это заявление отвергла и сказала, что врачи её даже не осматривали.

Спортсменка также передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной. По словам Тимановской, на записи голоса главного тренера сборной по легкой атлетике и представителя национальной делегации. Они настоятельно рекомендуют бегунье покинуть Токио и "просто замолчать".

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный олимпийский комитет провести разбирательство и обеспечить защиту остальным членам национальной сборной, которые поехали на Олимпиаду.

Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.

Радио "Свобода"

Olimpiniai žiedai
Olimpiniai žiedai
1 / 1AP nuotr.
Olimpiniai žiedai
# В мире# Беларусь
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