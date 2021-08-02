Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса

Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках. В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.

Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет €19,50 (прежняя была €15,5).

Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,60, сообщается в публикации газеты Financial Times.

Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов в сравнении с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.



Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения о меньших объемах будут выполняться по более высоким ценам.



Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС.



Радио "Свобода"





