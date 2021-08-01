Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти с Олимпиады

Белорусские власти пытаются депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. Об этом спортсменка рассказала агентству Reuters.

Hello, there is an Olympic athlete from Belarus, Kristina Timanovskaya, in the third terminal of Tokyo airport, who is forced to be taken to Belarus with threats. Please don't let the dangerous people from Belarus will do this.#BELARUS#olympics#Tokyo2020 — (e-gee-ni) (@EvgenyBord) August 1, 2021

По словам спортсменки, она не собирается возвращаться в Минск и планирует просить политического убежища в Европе.

2 августа Тимановская должна была принимать участие в старте на 200 метров. Но, по её словам, сегодня в номер к ней пришли сотрудники сборной и насильно повезли её в аэропорт с вещами.

Тимановская считает, что причиной стал пост в соцсетях, в котором она резко высказалась в адрес чиновников, из-за которых страны не набралось людей для участия в эстафете.

Международные наблюдатели обнаружили, что страна провела недостаточное количество допниг-тестов в течение десяти месяцев перед Олимпиадой. Из-за этого к участию не допустили до старта сразу трех атлеток. Руководство сборной выставило на эстафету Кристину Тимановскую, хотя изначально она выступает в спринте. После этого белорусские государственные СМИ выступили с критикой Тимановской.

Белорусский Олимпийский комитет заявил, что решение о депортации принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки.

Радио Свобода