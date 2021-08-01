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2021.08.01 16:09

Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти с Олимпиады

Радио «Cвобода»2021.08.01 16:09
Кристина Тимановская
Кристина Тимановская / Facebook

Белорусские власти пытаются депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. Об этом спортсменка рассказала агентству Reuters.

По словам спортсменки, она не собирается возвращаться в Минск и планирует просить политического убежища в Европе.

2 августа Тимановская должна была принимать участие в старте на 200 метров. Но, по её словам, сегодня в номер к ней пришли сотрудники сборной и насильно повезли её в аэропорт с вещами.

Тимановская считает, что причиной стал пост в соцсетях, в котором она резко высказалась в адрес чиновников, из-за которых страны не набралось людей для участия в эстафете.

Международные наблюдатели обнаружили, что страна провела недостаточное количество допниг-тестов в течение десяти месяцев перед Олимпиадой. Из-за этого к участию не допустили до старта сразу трех атлеток. Руководство сборной выставило на эстафету Кристину Тимановскую, хотя изначально она выступает в спринте. После этого белорусские государственные СМИ выступили с критикой Тимановской.

Белорусский Олимпийский комитет заявил, что решение о депортации принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки.

Радио Свобода

Кристина Тимановская
Кристина Тимановская
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Кристина Тимановская
# В мире
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