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2021.08.01 09:50

За сутки задержаны 144 мигранта, незаконно пересекшие литовско-белорусскую границу

BNS2021.08.01 09:50
Migrantai Druskininkuose
Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничниками задержаны 144 мигранта, незаконно пересекшие литовско-белорусскую границу. Об этом в воскресенье сообщает департамент статистики Литвы.

Наибольшая их часть представилась гражданами Ирака.

Всего в этом году задержано уже 3 545 лиц, незаконно перешедших границу.

В настоящее время мигранты размещаются в подразделениях Службы охраны государственной границы: в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, в общежитиях пограничной школы в Мядининкай, на заставах, действующих на границе с Беларусью, и на территории пункта пограничного контроля в Друскининкском самоуправлении.

Мигранты также размещаются на объектах, предоставленных самоуправлениями в Алитусе и Алитусском районе, Игналинском, Лаздияйском, Варенском и Шальчининкском районах.

Migrantai Druskininkuose
Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Среди лиц, задержанных в этом годцу на границе с Беларусью, преоблажают граждане Ирака (или представившиеся таковыми) – 2 299 человек. Также задержаны 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 100 граждан Сирии, 90 граждан России, 88 граждан Ирана, по 79 граждан Гвинеи и Афганистана, а также представители других стран. Большинство мигрантов стремятся попасть через Литву в страны Западной Европы.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. Обстоятельства случившегося изучаются, ведется следствие. О новых прошениях по поводу предоставления убежища проинформирован департамент миграции, который рассматривает подобные ходатайства.

В связи со значительным ростом количества нарушений границы Литва усилила ее охрану. Власти страны придерживаются мнения, что резко возросшие потоки миграции – антилитовская акция, умышленно организуемая режимом Минска.

Migrantai Druskininkuose
Migrantai Druskininkuose
Migrantai Druskininkuose
Migrantai Druskininkuose
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Migrantai Druskininkuose
Migrantai Druskininkuose
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Migrantai Druskininkuose
Migrantai Druskininkuose
# Литва
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